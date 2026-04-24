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健康網》尿尿出現3感覺別拖！ 醫：細菌入侵恐致腎臟炎

2026/04/24 12:58

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，泌尿道若遭細菌入侵出現3警訊，一旦惡化恐導致腎臟嚴重發炎，務必警覺，及時就醫；情境照。（圖取自freepik）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，泌尿道若遭細菌入侵出現3警訊，一旦惡化恐導致腎臟嚴重發炎，務必警覺，及時就醫；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕泌尿道問題是許多人的困擾，排尿出現不舒服時，經常選擇忍耐，反而錯失身體求救訊號。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，泌尿道若遭細菌入侵，出現灼熱刺痛、假性尿意、尿液混濁等3種警訊，若未及時治療，一旦惡化恐導致腎臟嚴重發炎，提醒務必提高警覺。

排尿3警訊別輕忽 嚴重腎受損

尿尿不舒服休息、忍一忍就能好？江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，當尿尿出現以下3種感覺時，往往代表泌尿道可能已經被細菌攻佔。提醒應留心排尿異常狀況，早期發現感染警訊，能避免一路惡化成嚴重的腎臟發炎：

灼熱刺痛：尿尿的最後那一刻，底下有火燒般的刺痛感。

假性尿意：才剛離開馬桶，不到半小時又覺得膀胱很脹想排尿。

尿液混濁：尿液看起來不透澈，甚至帶有血絲或濃烈異味。

補水不憋尿 半天沒好快就醫 

江佩璋提醒，一旦出現上述3種狀況，應立刻停止憋尿，並大量補充白開水，即便會增加跑廁所的次數，也必須堅持補水。此外，如果症狀持續半天沒有改善，也應立即就診，以免損及腎臟。

此外，三軍總醫院衛教資料指出，泌尿道感染是腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等器官受到微生物的侵犯，因而 產生發炎症狀，典型症狀如頻尿、急尿、少尿、解尿疼痛、解尿灼熱感、血尿、 局部腰痛，甚至發燒等，常發生於女性、老年人、兒童、放置導尿管的病人。並提醒水分攝取過少、長時間憋尿、衛生習慣不良等，都會增加細菌停留在膀胱或尿道內之時間而引發感染。因此，平日衛生保健不容忽視。

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