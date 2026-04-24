嘉義首例！1歲4月女童心室中膈缺損 免開刀微創治療出院

台中榮總總院長傅雲慶（右）評估後，以免開刀微創手術，治療女童的心室中膈缺損。（台中榮總嘉義分院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名1歲4個月女童出生時因有心雜音，診斷為心室中膈缺損，長期服用利尿劑治療，家長帶到醫院就診發現，心室中膈缺損破洞4毫米，且因女童僅8.4公斤重，低於同齡幼兒標準體重，經醫師評估，決定採最新免開刀技術治療，以心導管置放封堵器治療，23日手術當天就出院，成為嘉義地區首例。

今（2026）年3月，女童父母帶女童到台中榮總嘉義分院就醫，經台中榮總總院長傅雲慶評估發現，女童的心室中膈缺損破洞4毫米，且女童體重較同齡幼兒11公斤的標準體重要輕，生長發育較為遲緩，昨以心導管方式置放封堵器治療。

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傅雲慶說，心室中膈缺損是指右心室與左心室之間的隔膜出現破洞，因左心室壓力較高，血液經由破洞流向右心室，再進入肺部，造成肺充血；同時血液回流心臟，使心臟負荷增加並擴大，幼兒常見表現容易感冒生病，生長發育遲緩；年齡較大兒童可能體力較差、運動表現不佳等情形，嚴重可能心臟衰竭。先天性心臟病約每100名新生兒中即有1例，心室中膈缺損佔其中1/3，是最常見先天性心臟病。

傅雲慶表示，傳統治療心室中膈缺損需進行開心手術，風險較高、病人感到較痛並會留疤痕；現在有微創免開刀方式治療，以心導管技術放置鎳鈦合金封堵器治療破洞，此方式傷口僅針孔大小，手術時間短、疼痛感低、風險較低、不留刀疤，一般術後約休息6小時即可下床，多數病童當天或隔日出院，此例女童當天手術狀況穩定後就順利出院。

台中榮總總院長傅雲慶為女童治療心室中膈缺損。（台中榮總嘉義分院提供）

1歲4月大女童有心室中膈缺損，透過微創手術免開心治療，紅色是治療前、綠色是治療後。（台中榮總嘉義分院提供）

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