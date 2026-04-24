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健康 > 抗老養生 > 運動復健

下背痛拖成大問題！藝人雷洪腿軟跌倒 動刀擺脫脊椎狹窄重回日常

2026/04/24 10:45

神經外科主任施育彤（左一）和藝人雷洪（右一）合影。（大里仁愛醫院提供）

神經外科主任施育彤（左一）和藝人雷洪（右一）合影。（大里仁愛醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕78歲資深藝人雷洪近年飽受舊傷困擾，長期忍耐下背痛與坐骨神經痛；未料症狀突然惡化，不僅上下樓梯困難，連騎車時也出現腿部無力，甚至一度跌倒，生活與工作全面受影響，警訊頻頻出現，讓他不敢再拖。經親友介紹跨縣市南下，前往仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）求診。

經神經外科主任施育彤檢查發現，雷洪腰椎第2至第5節已出現嚴重狹窄與神經壓迫，若未及時處理，恐怕將面臨行動能力喪失，甚至需仰賴輪椅度日，評估後，醫療團隊為他安排「腰椎狹窄減壓手術」合併脊椎融合手術，成功解除神經壓迫。

手術後恢復狀況良好，雷洪目前持續復健，不僅已回歸正常生活作息，甚至能自行開車回診，行動能力大幅提升。他也以親身經歷提醒民眾，別輕忽長期疼痛，尤其年長者更應留意身體警訊，小傷若未及時處理，可能逐漸演變成影響生活的大問題。

施育彤指出，脊椎狹窄屬常見退化性疾病，多與椎間盤突出、骨刺增生或韌帶肥厚有關，導致神經通道變窄，典型症狀包括下背痛、腿部麻木無力，其中最具代表性的「間歇性跛行」，常讓患者走沒幾步就必須停下休息。

治療上通常先採保守方式，如藥物控制與復健訓練，必要時可透過注射緩解疼痛，但若症狀惡化、影響生活品質，則需考慮手術介入，此外，若患者同時出現步態不穩、手腳不協調或頻繁跌倒，也可能合併頸椎狹窄，及早診斷並接受適當治療，多數患者都能有效改善症狀。

神經外科主任施育彤呼籲若出現長期下背痛等情形，儘早就醫檢查把握治療黃金時機。（大里仁愛醫院提供）

神經外科主任施育彤呼籲若出現長期下背痛等情形，儘早就醫檢查把握治療黃金時機。（大里仁愛醫院提供）

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