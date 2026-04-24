告別產房無助 台中慈濟醫院推「溫柔生產共照」模式迎新生

待產過程中，助產師（左）引導先生為太太進行助產動作，協助產婦舒緩陣痛不適。（慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕隨著孕產觀念轉變，產婦對生產的期待已不再僅止於「母子均安」，更重視在完善醫療保障下，擁有被尊重且具自主性的生產體驗。台中慈濟醫院婦產科推動「溫柔生產共照模式」，由產科醫師與助產師協力合作，結合專業風險評估與非藥物陪伴支持，打破傳統制式流程，讓產婦在安全環境中減輕恐懼、安心生產，兼顧醫療品質與人文關懷。

張姓婦人首次生產時因未採減痛分娩，待產期間因胎心音監測器限制於病床，腰痠背痛卻無法活動，面對緊湊的醫療處置，護理人員多以指令方式快速應對，先生則因不明狀況只能在旁焦急守候，讓她備感無助，為改善整體生產經驗，第二胎選擇在台中慈濟醫院採行溫柔生產。

請繼續往下閱讀...

在產前準備階段，婦產科醫師蘇修緯即引導夫妻共同擬定「生產計畫書」，針對是否採行無痛分娩、延遲斷臍等醫療選項充分溝通，透過共享決策提升產婦的參與感與掌控感；助產師露時提供產前衛教，指導會陰按摩與骨盆放鬆技巧，並教導先生在待產過程中透過按摩協助減緩不適、提升安全感。

張婦的丈夫表示，在助產師陪伴下，夫妻能清楚掌握每個產程階段，心情較第一胎明顯放鬆，也真正感受到自己「參與其中」，不再只是旁觀者。

蘇修緯指出，產科醫師負責風險評估與必要醫療介入，是應對突發狀況的關鍵後盾；助產師則透過呼吸引導與身體放鬆，提供持續且貼近的支持。透過團隊合作，不僅提升醫療安全，也讓產婦與家屬在過程中獲得更多理解與安心，得以從容面對生產歷程。

台中慈濟醫院自3三月起，每隔週週六設有助產師諮詢門診，蘇修緯表示，「溫柔生產共照模式」的核心，在於整合醫療安全與人性化陪伴，讓孕婦無須在兩者之間取捨，每位孕婦的身體條件與需求不同，建議準父母於孕期主動與醫療團隊溝通，經由專業評估量身打造生產計畫。

婦產科醫師蘇修緯（右一）與助產師（左一）攜手溫柔生產共照模式，為產婦提供兼具醫療安全與人文陪伴的專業產科照護。（慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法