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苗栗獅潭鄉 4月26日免費健檢送好禮

2026/04/24 09:55

苗栗縣獅潭鄉衛生所26日將在新店村社區活動中心，舉辦免費健檢送好禮活動。（圖由苗縣府衛生局提供）

苗栗縣獅潭鄉衛生所26日將在新店村社區活動中心，舉辦免費健檢送好禮活動。（圖由苗縣府衛生局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局於26日上午7點至10點，於偏鄉獅潭鄉新店村社區活動中心辦理免費「社區整合性預防保健篩檢」活動，完成篩檢者可獲白米、衛生紙及麵等禮品；大腸癌陽性個案，還可補助無痛大腸鏡麻醉費3千元，並安排免費社區巴士接駁。

此次健檢由獅潭鄉衛生所與私立大千綜合醫院共同承辦，透過專業醫療團隊進駐，讓鄉親在地即可接受高品質的健康檢查，免去奔波之苦。

苗栗縣衛生局指出，依據統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，苗縣前年癌症死亡人數為1368人，其中男性821人、女性547人：獅潭鄉同年癌症死亡人數為14人，男性比例偏高。顯示癌症對健康威脅不容忽視，而定期篩檢是掌握健康，降低疾病風險的重要關鍵。

此次免費篩檢檢查項目包括：成人健康檢查（血液抽驗、尿液檢查及專業諮詢）、大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、胃癌及肺癌。盼透過就近篩檢、早期發現與及早治療，提升整體健康保護力，並由專業醫療團隊提供一站式服務。

衛生局長楊文志表示，多數慢性疾病及癌症在初期幾症狀不明顯，易被忽略，透過規律篩檢可及早發現身體變化，有效降低重症風險。呼籲符合資格民眾踴躍參加，並務必攜帶健保卡受檢。相關訊息可電洽：037-931309、獅潭鄉衛生所。

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