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媽祖進香婦忘吃藥 糖尿病酮酸中毒險送命
〔記者歐素美／台中報導〕三月瘋媽祖，一名在醫院擔任看護的53歲郭姓婦人，患有糖尿病，日前參加白沙屯媽祖進香，回程時沿途吃信眾提供的點心，卻未按時吃藥及施打胰島素，致血糖失控、身體不適，被救護車送到醫院時已經昏迷，抽血檢查血糖值飆達1800mg/dl，是標準值最高的7.2倍，診斷為糖尿病酮酸中毒險些送命，住加護病房治療才逐漸康復。
大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者本身罹患糖尿病，也有打胰島素，但是跟著媽祖進香飲食不正常，沿途餓了便吃小點心，忘了施打胰島素也沒有吃藥，導致血糖失控，走到一半昏厥，被救護車送進急診室時人已經昏迷休克，抽血檢查才發現血糖值飆高。
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陳采峯說，患者如果進香時，水喝得更少，導致血液濃度變稠，會讓血糖更加升高。由於患者忘了施打胰島素，沒有辦法將糖分帶入細胞，導致酮酸中毒，這是糖尿病極危險的急性併發症，嚴重恐怕會造成多重器官衰竭，或是急性腎衰竭等。
陳采峯表示，患者因胰島素嚴重不足，住進加護病房緊急治療，靜脈注射胰島素、大量補充電解質，密切監控血糖，避免低血壓或急性腎衰竭，治療3天，血糖才逐漸恢復正常，順利出院。
郭姓婦人表示，出院後「第一件事就是要去拜拜，感謝媽祖救我！因平常工作不順利，就會到廟裡走走，跟媽祖娘娘祈求。」她說以後還是會參加媽祖進香，也提醒自己、呼籲大家：一定要按時吃藥。
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