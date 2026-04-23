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天成醫療體系深耕桃園逾35年 張善政讚接手懷寧醫院成功轉型

2026/04/23 21:20
天成醫療體系深耕桃園逾35年 張善政讚接手懷寧醫院成功轉型

桃園市長張善政（中）等人出席天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（23）日中午參加天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議，肯定天成醫療體系深耕桃園逾35年，不僅是守護在地民眾健康的堅實後盾，更是市府推動公共衛生的重要夥伴。

天成醫療體系深耕桃園逾35年 張善政讚接手懷寧醫院成功轉型

桃園市長張善政（中）等人出席天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議。（記者李容萍攝）

張善政感謝天成醫療體系董事長張育美即時接手中壢懷寧醫院，成功轉型為中壢天祥醫院，有效緩解在地醫療資源流失的危機，並進一步導入智慧醫療技術，大幅提升區域的醫療量能。此外，天成醫療體系全力衝刺支持市府「桃園智慧產業學院」的發展，以實際行動展現企業回饋社會的責任，市府未來將持續深化與醫療體系的夥伴關係，健全區域健康照護網絡，共同打造智慧且宜居的健康城市。

天成醫療體系深耕桃園逾35年 張善政讚接手懷寧醫院成功轉型

桃園市長張善政（右）等人出席天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議。（記者李容萍攝）

張育美提到，面對高齡化社會的挑戰，天成醫療體系積極推動「醫養合一」服務，將專業健康照護由醫院延伸到里鄰與家庭，落實社區照護精神。未來將持續配合桃園智慧城市發展願景，提供更全方位、智慧化的醫療服務。

天成醫療體系深耕桃園逾35年 張善政讚接手懷寧醫院成功轉型

桃園市長張善政（中）等人出席天成醫療體系中壢、楊梅、平鎮區社區領袖會議。（記者李容萍攝）

衛生局長賈蔚說，天成醫療體系於中壢、平鎮及楊梅等區營造友善社區健康環境不遺餘力，除配合推動高齡友善社區及慢性病管理計畫，更協助布建健康量測據點與擴大篩檢服務，讓市民的健康管理更具普及與便利，還將健康促進活動融入市民日常生活的模式，堪稱桃園社區醫療發展的典範。

包括市府社會局長陳寶民、中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、楊梅區公所主任秘書陳秋雪、立委呂玉玲、魯明哲、涂權吉、桃園市議會議長邱奕勝、市議員舒翠玲、周玉琴、陳韋曄、李家興、謝美英、彭俊豪、鄭淑方、王珮毓，天成醫療體系中壢天晟醫院總院長鄭貴麟、桃園市里長聯誼會總會長黃連應、仁海宮董事長王介禧、義民廟主任委員范振修、中壢慈惠堂董事長吳文樹等人均出席活動。

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