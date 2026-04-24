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健康網》夏日別油光滿面 專家3招「減法保養」

2026/04/24 13:49

健康網》夏日別油光滿面 專家3招「減法保養」

不少女性想買昂貴精華來做保養，卻造成粉刺暴長、出油更多、膚色蠟黃的窘境。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣回暖，且逐漸炎熱，不少女性想趁著母親節檔期挑選清爽洗面乳慰勞自己，卻造成粉刺暴長、出油更多、膚色蠟黃。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、皮膚科護理師郭貞君指出，春夏換季期膚況波動大，保養重點應從盲目清潔轉向低度刺激，否則皮膚會因過度去油而變得乾燥脆弱。

郭貞君強調，保養絕不能以健康為代價。她舉例，皮膚科醫學會2025年因為過去常添加在清爽洗面乳的過氧化苯（BPO）抗痘可能分解出致癌物，因此支持美國FDA大規模召回，提醒女性，選擇產品時安全性必須優於聲稱的療效。

過度努力：為什麼臉色越來越暗？

許多女性追求極致乾淨，卻忽略了保養品成分長期滲透帶來的負擔。郭護理師觀察到，若缺乏專業數據監測，強力的清潔方式極易破壞皮脂膜。一旦天然屏障失守，皮膚耐受力就會大幅降低，隨之而來的乾燥使角質堆積與暗沉，反而讓氣色看起來更差。

郭貞君說，真正科學的護膚之道是回歸生理本質，減少不必要的化學負擔，讓受損的肌膚有機會自行修復。

夏日女性清潔 3大關鍵

想在悶熱夏日維持透亮感，重點在於保護皮膚的防護罩。郭貞君推薦三種適合夏日兼具溫和與清潔力的關鍵成分：

1. 胺基酸類界面活性劑：這類天然燕麥來源的月桂醯燕麥胺基酸鈉極為親膚，刺激性也低，能在帶走多餘油脂和髒汙的同時守住天然皮脂膜，洗後不乾燥緊繃，是夏日易出油的敏感肌的救星。

2. 白柳樹皮萃取物：這被視為溫和版的代謝聖品，透過天然來源的水楊苷幫助老廢角質溫和脫落，讓毛孔在炎熱夏季維持代謝暢通。

3. 佛手柑等柑橘萃取：這些成分香氣本來就是天然柑橘類優點，添加到洗面乳中短暫的接觸時間，也避開了光敏風險，角質柔軟後，肌膚感覺清爽又光澤，清新香氛更能舒緩日常壓力，讓洗臉過程成為一種療癒享受。

減法保養 記得3招比昂貴精華有用

郭貞君護理師提醒，與其投資昂貴卻成分複雜的精華液，不如學會傾聽皮膚的聲音。把「不傷害」送給皮膚，就是找回健康透亮肌膚的最佳投資。在挑選母親節禮物時或自用的保養品時，請務必認清標示、拒絕誇大不實的廣告。只要能堅持「溫和洗淨、單純保濕、確實避曬」這三件事，並在皮膚有紅腫不適時尋求醫師協助，就是最科學的夏日護膚態度，也是送給自己與媽媽最好的美麗投資。

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