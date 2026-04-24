透視腸道菌》肥胖不是吃太多、動太少 1隱形火苗造成身體發炎

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

你有聽過「肥胖等於發炎」嗎？其實，肥胖並不是單純的脂肪變多，而是一種會讓身體陷入「慢性低度發炎」的狀態。這種隱形的火苗，會逐漸傷害肝臟、肌肉，甚至讓血糖控制變差，引發糖尿病。那麼，肥胖的發炎反應，是不是有一個「總開關」在操控呢？

科學家發現一個關鍵分子 CaMKK2。它在免疫細胞中就像開關一樣，能調整能量代謝與發炎反應。研究團隊讓小鼠的免疫細胞缺乏這個分子，再餵牠們高脂飲食，觀察會發生什麼事。沒有 CaMKK2 的小鼠，比較不會因為高脂飲食而發胖。牠們的肝臟脂肪堆積與胰島素阻抗也比較輕微。免疫細胞的運作方式「被重新分布」，不會再大規模釋放發炎信號。換句話說，CaMKK2 就像是肥胖發炎的「點火器」。把它關掉，身體就比較不容易陷入代謝失衡。這提醒我們：肥胖不是單純的「吃太多、動太少」而已，而是體內真的存在一個「生物化學的開關」，會驅動發炎與疾病進程。這不僅讓我們更了解肥胖為什麼會帶來糖尿病、脂肪肝，也為未來新藥開發提供了方向。

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這個研究提供我們生活啟示, 包括保持生活規律比你想像更重要：雖然我們無法直接控制 CaMKK2，但均衡飲食、規律運動、良好睡眠，都能減少體內慢性發炎，間接降低這個開關被「打開」的機會。肥胖不是意志力的失敗：研究顯示，肥胖背後有複雜的分子機制，而不是簡單的「吃太多」。理解這一點，能幫助我們用更科學、更有同理心的方式面對肥胖。未來可能有新解方：如果未來藥物能針對 CaMKK2，肥胖與糖尿病的治療方式可能不再只有節食與運動，而是結合生活習慣與分子醫學的新策略。肥胖是一個「全身發炎」的過程。這項研究讓我們看到，找到並關掉正確的開關，也許能真正改變疾病的進程。對我們每個人來說，最實際的啟發是：現在就從減少發炎的生活習慣做起，例如避免高油高糖飲食、養成規律運動與充足睡眠，這些都是讓身體「降火」的最佳方式。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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