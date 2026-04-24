健康網》板豆腐、嫩豆腐營養差很大 補鈣增肌挑這款最給力

營養師楊斯涵表示，由於板豆腐、嫩豆腐使用的凝固劑不同，營養價值其實差很大。若想運動後增肌減脂、補充鈣質，選錯豆腐效果可能大打折扣；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在超市的冷藏櫃前挑選豆腐時，你是不是也常常猶豫不決，到底是該買口感紮實的傳統板豆腐，還是細緻滑順的嫩豆腐？營養師楊斯涵表示，由於兩者使用的凝固劑不同，營養價值其實差很大。若目標是為了運動後增肌減脂、補充鈣質，選錯豆腐效果可能大打折扣。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，2種豆腐的營養差異大，關鍵在於凝固劑的不同。傳統板豆腐通常使用食用石膏（硫酸鈣）作為凝固劑，這使得它不僅質地堅實，更富含鈣質；而嫩豆腐大多使用葡萄糖酸內酯，水分含量高，鈣質含量自然極低。

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2款豆腐蛋白質比一比

楊斯涵說，以市售常見300g盒裝容量來說，攝取2種豆腐的蛋白質計算如下：

●吃完1盒傳統板豆腐：可以攝取約25.5克的蛋白質，相當於3.5份蛋白質。這已足夠一個成年人一餐所需的優質蛋白質份量。不僅份量紮實，飽足感滿分，而且同時補鈣，非常適合蔬食者、長輩或運動族群作為主力蛋白質來源。

●吃完1盒嫩豆腐：只能攝取約14.7克的蛋白質，僅約2份蛋白質。對於一般成年人來說，一餐只吃一盒嫩豆腐，蛋白質含量稍顯不足，建議額外搭配一顆蛋、一杯豆漿或一點瘦肉，才能達到理想的營養攝取。

增肌減脂、追求低卡怎麼選

楊斯涵強調，購買哪款豆腐，決定點在於希望達到的目標是什麼，若是增肌減脂族或蔬食補鈣族，建議選傳統板豆腐，它能提供更有效率的蛋白質補充，扎實的口感能帶來足夠的飽足感，更是乳糖不耐症或蔬食者補充鈣質的絕佳來源，還能維持骨骼健康。

至於若是胃口較小、追求低卡或牙口不佳者，則可選嫩豆腐。它的熱量較低，適合在控制總熱量時作為餐點搭配，細緻滑順的口感不僅好吞嚥，也非常適合做成給小朋友或長輩的料理。

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