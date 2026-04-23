險失去孩子！孕婦2度子宮頸不全 2次環紮手術把孩子生回來

丁小姐接受2次子宮頸環紮手術並在醫院臥床安胎4個月，期間大女兒也來陪伴。（丁小姐提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕34歲丁小姐2年前懷孕第2胎，懷孕24週發生子宮頸閉鎖不全，造成急早產，寶寶因併發症離世，去（2025）年懷孕14週時進行預防性子宮頸環紮手術，不料24週時子宮頸再度縮短、擴張，羊膜已從子宮頸鼓出，緊急接受環紮術保胎，歷經4個月安胎，終於生下足月健康女嬰，媽媽開心說「終於把孩子生回來了！」

台中榮總婦產科醫師林俐伶指出，子宮頸閉鎖不全是導致中期流產與早產的重要原因，每10名早產婦就有1人是子宮頸閉鎖不全造成，主要特徵是沒有明顯子宮收縮，子宮頸逐漸縮短或無痛性擴張，若未及早發現，可能導致胎膜外露甚至提早分娩。

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子宮頸閉鎖不全原因，主要與先天的子宮頸結構較弱、曾接受子宮頸手術、產傷或子宮過度擴張等因素有關，近年晚育趨勢，也增加子宮頸閉鎖不全的風險，由於產婦年齡增長，會影響子宮功能、子宮頸結締組織彈性下降，但這些屬於間接的危險因子，提醒注意，臨床會透過評估懷孕史、測量子宮頸長度及篩檢高風險族群來辨識高風險族群，降低不良妊娠的發生。

丁小姐在第一胎時順利足月自然產，第二胎卻因子宮頸閉鎖不同，突然早產，屬於子宮頸閉鎖不全的非典型個案，當她第3次懷孕至14週時，進行預防性子宮頸環紮手術，加強子宮頸的支撐。

不料她懷孕到24週時經超音波檢查發現她的子宮頸再度縮短且擴張，長度剩不到1公分（正常為2.5公分以上），羊膜已經從子宮頸鼓出，增加手術風險，經評估趕緊做第二次的緊急子宮頸環紮手術，成功保胎。

林俐伶說，孕婦即使已接受預防性環紮，仍有10-20%機率出現子宮頸持續變化，一旦子宮頸已擴張或胎膜外露時會增加治療難度，但只要經醫療評估並排除感染等手術禁忌症，仍可積極採取治療如第二次環紮來延長孕期，提升新生兒存活率。

台中榮總婦女醫學部高危險妊娠科主任陳雅芳指出，子宮頸環紮手術是目前預防早產的重要措施，透過縫線加強子宮頸結構，在孕期保持閉合，依施行時機分為預防性及緊急性兩種，預防性環紮手術適用於有中期流產或早產病史之高風險孕婦，通常於懷孕初期施行；緊急性環紮手術則是在孕期中發現子宮頸已明顯縮短或擴張時進行。

陳雅芳提醒，曾有中期流產或早產病史，再次懷孕時應及早與醫師討論預防策略，透過定期產檢、子宮頸長度監測，並配合適當休息、規律用藥、留意異常症狀，如腹痛、出血或分泌物改變。

台中榮總近3年平均每年約協助1160人次生產，平均有29人次接受環紮手術，占比約2%，和子宮頸閉鎖不全發生率0.5至2%相當。

陳雅芳（左）與林俐伶醫師指丁小姐懷孕24週時發生子宮頸閉鎖不全，手術進行環紮手術。（記者蔡淑媛攝）

陳雅芳醫師指出，子宮頸閉鎖不全是導致中期流產與早產的重要原因，每10名早產就有1個是子宮頸閉鎖不全造成。（記者蔡淑媛攝）

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