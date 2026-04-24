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健康網》以為是胃酸過多 中醫師警告：這裡「鬆弛」了！
〔健康頻道／綜合報導〕不少人火燒心、喉嚨卡卡就以為是胃酸過多，自行服用制酸劑緩解。然而，泰昌堂中醫診所中醫師廖琬璇提醒，胃食道逆流真正關鍵常不在胃酸，而是下食道括約肌鬆弛，導致胃酸逆流。與其一味壓酸，不如從少油膩、少量多餐、餐後別立刻躺下，以及調整壓力與情緒著手，才是改善重要方向。
廖琬璇在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，現代人三餐不定，加上壓力大，越來越多人出現胃食道逆流。常見症狀包括胸口灼熱、喉嚨異物感、打嗝頻繁、胃脘部疼痛、口中酸感，甚至影響睡眠與情緒。民眾以為「胃酸太多」導致，便自行購買制酸劑服用，事實上，多數患者並非胃酸分泌過多，而是「下食道括約肌鬆弛」造成「氣機逆亂」，這才是引發胃酸逆流的關鍵原因。
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廖琬璇說明，中醫強調「胃氣以降為和」，若氣機失調、胃氣上逆，就會出現噯氣、嘔吐、灼熱等不適。「氣機失調」是導致括約肌鬆弛的根本原因，這種氣機的失衡與情緒、飲食習慣密切相關。
廖琬璇認為，與其壓制胃酸，不如重新調理身體與氣機，讓胃恢復正常運作。臨床上常見胃食道逆流可分不同體質類型，例如壓力大、情緒起伏明顯者，常見「肝氣犯胃」；容易疲倦、消化功能差者偏向「脾胃虛弱」；有口乾、灼熱感者則可能屬「胃陰不足」，治療方向各有不同。
除了針灸調氣之外，生活習慣改善更是關鍵。廖琬璇建議，避免暴飲暴食、少吃油炸辛辣與過甜食物；採少量多餐，避免晚餐過飽；晚餐後至少間隔2至3小時再躺下，減少逆流風險；學習舒壓、穩定情緒，也有助改善症狀。
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