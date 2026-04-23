健康網》北市高中生染「水痘」未停課挨批

北市傳出有多名高中生感染水痘，北市衛生局提醒學校和家長，可考慮接種水痘疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市有某所高中傳出有8例確診水痘的狀況，有學生在網路透露，從4月1日開始便有水痘確診者，且連續數天皆有通報，學校卻沒有停課。北市衛生局表示，到23日止，通報人數共有4位。

北市衛生局強調，截至今（23）日共計有5名學生經醫師診斷為水痘，目前5名學生皆依本市各級學校校園疑似傳染病通報及相關防治作業之規範，請假在家休息。

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疾管署表示，水痘為水痘帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus [VZV]）引起之高傳染性疾病，初期（紅疹出現前1到2天）包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮疹逐漸快速顯現隨後變成水疱，最後留下粒狀痂皮（通常約於2至4星期內痊癒）。

曾施打過疫苗者仍可能罹患水痘，接種疫苗42天後仍感染野生株水痘稱之為「疫苗失敗的感染（Breakthrough Infection ）」，其病程較短（4到6天）、水疱數約50顆以下且症狀表現溫和，突破感染患者的傳染力約為未曾接種疫苗患者的三分之一，惟曾接種過水痘疫苗者仍有25％至30％可能出現較嚴重的水痘症狀，若水疱多於50處，則傳染力與未曾接種疫苗患者相似，罹病期間仍應與他人區隔，不宜忽視。

北市衛生局提醒學校和家長，預防水痘傳播應做好以下防範措施：

1. 接種水痘疫苗，出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週。

2. 維持良好的個人衞生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

3. 居家及教室環境可使用500 ppm漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。

4. 保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

5. 勤洗手，並用正確的方法洗手。

北市衛生局提醒，水痘疫苗為活性減毒疫苗，接種後約有95%的人可產生抗體，可維持至少7年以上，目前出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，符合條件之幼兒應按時接種。不具有水痘抗體者，可在與水痘患者接觸後72小時內注射水痘疫苗，至遲於5天內接種仍可提供7成保護力，減輕疾病嚴重度。

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