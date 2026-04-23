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健康 > 心理精神

健康網》腎友焦慮失眠別輕忽 醫點名3食物穩情緒又顧心

2026/04/23 18:33

洪永祥診所院長洪永祥建議，腎友們可適量補充魚類、莓果與黑巧克力，有助舒壓穩定情緒。只是仍須留意鉀、磷與糖分攝取，避免吃過量造成負擔。（資料照）

洪永祥診所院長洪永祥建議，腎友們可適量補充魚類、莓果與黑巧克力，有助舒壓穩定情緒。只是仍須留意鉀、磷與糖分攝取，避免吃過量造成負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕洗腎的腎友們不只考驗身體，更常伴隨焦慮、失眠甚至憂鬱問題。洪永祥診所院長洪永祥指出，長期壓力會影響情緒，可適量補充3類「快樂食物」幫助穩定情緒，包括富含Omega-3的小型魚、富含多酚的莓果，以及70%以上的黑巧克力，但腎友仍須留意鉀、磷、鈉與攝取份量。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，當面臨一輩子要洗腎，考驗腎友們的不只是身體的負擔，心理壓力更大。很多腎友會覺得疲憊、焦慮，甚至影響睡眠。除了運動、曬太陽，腎友們還可以從「吃」來幫助自己變快樂。他建議，不妨從以下3大食物著手，穩定情緒、減少壓力，顧心又護腦：

●小型魚

小型魚包括了鯷魚、鯖魚、秋刀魚，它們富含Omega-3脂肪酸，可以降低發炎、穩定情緒，對抗憂鬱。

研究發現，Omega-3有助於調節大腦神經傳導物質，讓心情更平穩。建議每天吃魚肉，記得選擇清蒸、少鹽

●莓果類

莓果類像藍莓、草莓等，富含抗氧化物與多酚，可以降低氧化壓力，對腎臟與大腦都有保護作用。

重點在於還能幫助減少壓力荷爾蒙，讓腎友比較不容易焦慮。他提醒腎友注意份量，一天1小碗就好

●黑巧克力

黑巧克力建議70%以上，由於黑巧克力含有可可多酚，可以促進血清素分泌，讓人產生幸福感。每天1小塊，不但療癒心情，還能改善血管功能，但是腎友千萬不要選擇高糖版本

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