健康網》遠離「疼痛地獄」網紅醫談尿路結石預防

日本網紅醫淺川純平透過影片說明尿路結石的預防方式，幫大家遠離「地獄痛」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季將至，男性須慎防讓你經歷「疼痛地獄」的尿路結石。在日本泌尿科診所執業的網紅醫淺川純平（浅川純平）在擁有2萬訂閱之頻道談到讓不少男性痛到打滾的「尿路結石」，獲得不少點閱率。

在日本，很多人以為結石帶來的疼痛，是結石在體內滾動。淺川純平解釋，實際上是因為於結石阻塞了尿液流動的通道，導致腎臟內部的壓力急遽升高，進而引發悶痛感。

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實際上結石可能無症狀，如果結石只是靜靜地漂浮在腎臟中，通常是完全沒有症狀的。然而，一旦石頭掉落到狹窄的輸尿管，就會像在水管中塞入障礙物一樣，導致壓力飆升，讓人痛到用大量止痛藥也不一定有用。

日本統計，尿路結石患者以男性居多，男女比例約為3:1。淺川純平指出，結石也是種「生活習慣病」。代謝症候群患者：肥胖、高血壓以及飲食習慣偏好油膩食物的人，都是高風險族群。同時天氣愈加炎熱，夏季是結石的好發季節，原因在於大量流汗導致體內水分不足，尿液變得濃縮且偏酸性，為結石的形成，創造絕佳環境。以日本為例，目前的治療方式常見的有體外震波碎石術（ESWL）、以及內視鏡雷射手術。

淺川純平指出，想要遠離結石，最重要的預防手段就是「多喝水」。浅川純平建議，每天盡可能補充至少 2000c.c.的水分。在飲食方面，最常見的結石成分是草酸鈣。因此，生活中應注意減少富含草酸的食物攝取，例如：竹筍、菠菜、巧克力與堅果。醫師分享了一個實用的烹飪技巧：對於喜愛菠菜的人，建議先將菠菜用水燙過再料理，這樣可以去除約一半的草酸含量。

最後淺川純平強調，「絕對不可對結石等閒視之」，即使是只有4-5毫米的小石頭，如果阻塞通道超過一個月仍未排出，可能會導致腎積水並損害腎功能。更嚴重者，結石可能引發細菌感染（腎盂腎炎），導致細菌進入血液，引發全身性感染。改善生活習慣、定期追蹤檢查，才是遠離疼痛地獄之不二法門。

國軍桃園總醫院表示，尿路結石造成的症狀常見有：

1. 疼痛：如腰部或下腹部的間歇性鈍痛或腎部絞痛，有時會合併有噁心，嘔吐等腸胃道症狀。

2. 血尿：症狀範圍包括顯微性血尿到肉眼可見的血尿，可能會合併解尿不順，解尿疼痛的症狀。

3. 尿路感染：因為結石產生尿路阻塞時，會發生感染情形，可能會以發燒，甚至敗血症來表現。

除病史、體檢上懷疑外，病患須進一步接受X光檢查（KUB）、腎臟超音波或腎盂攝影檢查（IVP）。一方面定位石頭位置、大小與結石鈣化程度；另一方面則查探出是否造成腎水腫等傷害。其中腎盂攝影是利用顯影劑注射入人體靜脈，再經由腎臟排出，藉顯影劑於X光下呈現白色對比，進而顯示出結石位置與阻塞程度。此外，對於不易顯影的結石，目前可用電腦斷層攝影影像重組方式，確切定位結石所在位置，可幫助醫師來判斷那一類結石治療法，最適合這個病人。

在台灣，常見尿路結石治療方法如下:

1. 非外科治療方式：給予足夠水分及預防性抗生素，且對病患症狀予以止痛。

2. 體外震波碎石法：是利用X光或超音波定位，再利用電擊波或電磁波來擊碎結石。此種治療方式以腎結石或上輸尿管結石為主，但結石不宜太大，而且有一些危險因子必須術前注意，如高血壓控制、肝脾機能與肝脾腫大、凝血機能好壞、腎臟發炎控制狀態、阻塞嚴重與否，都需一併考慮清楚，才能減少後遺症發生。

3. 輸尿管鏡碎石法：治療方式最為多樣化。內視鏡可區分為軟式及硬式鏡；碎石法可分為水電擊法、氣動碎石法、超音波碎石法或雷射碎石法。一般台灣醫界大多採用硬式內視鏡加上水電擊或氣動式碎石法。此種方式可解決八至九成輸尿管結石，但對組織傷害性較大。因此，安全性與醫師經驗與技術有絕大因果關係。

4. 經皮穿腎截石術：治療方法是由病人側背部插入導管至腎盂，再經過一連串導管擴張，直至腎臟鏡可進入腎臟內，再利用超音波碎石機加以碎石。傷口一般大概1至1.5公分直徑，但體外可能會背負一條腎臟引流管，時間長短則視結石處理狀況而定。術後殘留結石會用體外震波碎石法來加以處理，這套組合療法稱為「三明治療法」。

5. 開腎取石術：此乃後一道方式，當前面幾種方式無法處理結石，最後只好經此方法治療，但此種方法對腎臟傷害性最大。

6. 副甲狀腺切除術：副甲狀腺機能亢進合併結石者，採用此手術。

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