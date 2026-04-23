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健康網》40+肌肉流失快！狂吃蛋白質沒用 營養師：少做這步補心酸

2026/04/23 20:38

營養師廖欣儀表示，想長肌肉一定要有刺激，當你做阻力運動，例如，重訓、深蹲時，肌肉會受到刺激，這時吃進去的蛋白質才會被拿去長肌肉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師廖欣儀表示，想長肌肉一定要有刺激，當你做阻力運動，例如，重訓、深蹲時，肌肉會受到刺激，這時吃進去的蛋白質才會被拿去長肌肉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年過40歲的民眾發現，明明蛋白質吃得比以前多，體力與肌肉量卻仍持續下滑。營養師廖欣儀指出，肌肉是否流失，關鍵不在吃多少，而在「身體有沒有接收到要長肌肉的訊號」。也就是說，想長肌肉一定要有刺激，當民眾搭配做重訓、深蹲、間歇跑、彈力帶時，吃進的蛋白質才會長肌肉。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，很多人開始想長肌肉、想防肌少症，第一件事就是狂吃蛋白質，營養品、蛋白粉、優格、豆漿，一天吃好幾份，但體力仍不佳，看起來好像沒有什麼改變。

吃進的蛋白質想長肌肉 關鍵在搭配運動

廖欣儀說明，蛋白質進到身體後，會被分解成胺基酸，這些胺基酸，不只用來長肌肉，也會被運用在修復身體組織、合成荷爾蒙，與製造免疫相關物質。換句話 說，不是吃進去的蛋白質會自動變成肌肉，而是身體有沒有接收到「需要長肌肉」的訊號。

什麼是長肌肉訊號？他進一步提及，想長肌肉一定要有刺激，當你做阻力運動，例如，重訓、深蹲、間歇跑、彈力帶時，肌肉會受到刺激，甚至產生微小損傷，這時候身體才會開始修復、生長肌肉，讓肌肉變得更強、更有力。這個時候，民眾吃進去的蛋白質，才會被拿去長肌肉。這意味著，如果民眾沒有運用肌肉，身體便不覺得需要增加肌肉，蛋白質將被身體轉做其他用途。

廖欣儀建議，想有效養肌應掌握3大重點：

第1，蛋白質攝取要足夠且均衡。一般成人建議每公斤體重約1.0至1.2克，若為年長者或活動量較高者，可提升至1.2至1.5克，並平均分配於三餐，避免單餐過量、其他餐不足的情況。

第2，運動後補充蛋白質時機很重要。建議在運動後1小時內補充約20克蛋白質，有助於肌肉修復與合成。

第3，整體熱量攝取必須充足。若因減重導致熱量不足，身體可能連基本能量需求都無法滿足，更不會優先進行肌肉合成，反而可能加速肌肉流失。

廖欣儀總結，增肌並非單靠飲食或補充品即可達成，而是必須結合足夠蛋白質、阻力訓練與適當熱量攝取，三者缺一不可，才能有效延緩40歲後的肌肉流失問題。

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