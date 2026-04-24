健康網》4種痠痛可能不是練過頭 醫警：小心帶傷硬練更糟糕

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，運動後最怕把受傷誤當痠痛，帶傷硬練反而越練越糟。提醒應分辨正常痠痛與運動傷害，以免錯過黃金修復期；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「昨天練太狠，今天全身痠到不行！」 對於愛運動的人來說，出現全身痠痛常以為訓練有效。對此，新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，運動後的延遲性肌肉痠痛（DOMS）確實很常見，但最怕的是把受傷誤當痠痛，帶傷硬練反而越練越糟。提醒若疼痛持續超過1週且影響日常活動，或是同一個位置反覆疼痛，應找醫師評估。建議掌握4個簡易判斷重點，分辨正常痠痛與運動傷害，以免錯過黃金修復期。

正常痠痛 vs. 運動傷害比一比

正常痠痛、運動傷害到底怎麼區分？張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文指出，很多嚴重的運動傷害，起初都只是一點點不舒服，但因為覺得只是痠就一直撐，反而錯過修復期。他並提出以下4大重點，有助判斷兩者不同之處，提高警覺。

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●兩邊對稱 vs. 單邊特定點：正常的肌肉痠痛，通常是「整塊肌肉」很有感，而且左右兩邊會一起痠。留意如果是某一側膝蓋、某一側肩膀，或是只有「某個點」特別痛，這通常不是單純痠痛，而是受傷的信號。

●慢慢好轉 vs. 越動越痛：肌肉痠痛通常在運動後24–72小時最明顯，之後就會乖乖消退。如果疼痛在運動過程中越動越痛，或是熱身完反而更不舒服，甚至每次做同一個動作都痛，這就代表身體在抗議。

●肌肉緊繃 vs. 明顯刺痛：正常痠痛感覺比較像是「肌肉緊緊的、脹脹的」，拉開時會有延伸感。若感覺到的是刺痛、電到感，或是某個位置壓下去有尖銳的痛點，通常與發炎或組織受損有關。

●活動自如 vs. 關節卡住：肌肉痠痛雖然不舒服，但通常不會讓你動不了。如果出現手抬不起來、蹲下去卡住、或是跑步某一步會痛到縮回來，這很可能是肌腱或關節出了問題，千萬別硬撐。

運動保養心法別硬撐

張耀元強調，運動最怕的不是痠，而是帶傷硬練。很多嚴重的運動傷害，起初都只是一點點不舒服，但因為覺得只是痠就一直撐，反而錯過黃金修復期。提醒「痛」是身體的報警系統。如果疼痛持續超過一週、影響到日常活動，或是同一個位置反覆疼痛，建議還是找醫師評估。把基礎打好，運動這條路才能走得長久。

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