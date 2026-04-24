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健康網》英國「禁菸世代」醫：菸草含7千種化學物質

2026/04/24 10:58

英國國會日前通過菸草與電子煙法案，禁止2009年1月1日當天與以後出生的人購買菸草相關產品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

英國國會日前通過菸草與電子煙法案，禁止2009年1月1日當天與以後出生的人購買菸草相關產品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕英國國會日前通過菸草與電子煙法案，禁止2009年1月1日當天與以後出生的人購買菸草相關產品，創造「禁菸世代」。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，菸草裡含有超過7000種化學物質，已知致癌物至少93種。每一口都在往裡送，肺部首當其衝。慢性阻塞性肺病和肺癌是最常見的結局，肺癌風險是非吸菸者的15到30倍，心血管系統也跑不掉。

尼古丁和一氧化碳會直接損傷血管內壁，加速動脈硬化，心肌梗塞和中風風險都會顯著上升。很多人以為香菸只會造成肺癌，但實際上它跟至少15種癌症有關。口腔癌、喉癌、食道癌、膀胱癌與胰臟癌，全都在名單上。

最麻煩的是成癮性，尼古丁的成癮機制跟海洛因屬於同一個量級，而絕大多數有菸癮的人，第一次抽菸都是在青少年時期，不讓你開始，就不用煩惱你戒不掉。這也是英國這條法案瞄準的核心邏輯。

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