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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

吃不多卻變胖不是錯覺 醫揭壓力型肥胖5大警訊

2026/04/23 15:17

美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁提醒，若出現體重上升、腹部脂肪增加、疲倦與睡眠變差等情況，應留意身體可能已出現代謝失衡。（圖擷取自shutterstock）

美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁提醒，若出現體重上升、腹部脂肪增加、疲倦與睡眠變差等情況，應留意身體可能已出現代謝失衡。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少女性都有「明明吃不多，體重卻一直上升」的困擾。醫師指出，這類減肥卡關不一定是熱量攝取過多，而可能與長期壓力導致荷爾蒙失衡有關，形成所謂的「壓力型肥胖」。若出現體重上升、腹部脂肪增加、疲倦與睡眠變差等情況，應留意身體可能已出現代謝失衡。

美兆健康管理機構新陳代謝科醫師林素菁表示，門診常見30至50歲女性反映，即使飲食控制、甚至吃得比過去更少，體重仍難以下降，甚至出現腹部與下半身脂肪堆積。若僅以「吃太多」解釋，往往無法說明原因，關鍵可能在於身體長期處於壓力狀態，導致代謝機制改變。

林素菁指出，當生活壓力大、睡眠不足或作息不規律時，體內壓力荷爾蒙「皮質醇」分泌增加。短期內可提升專注力，但若長期處於高濃度，會影響脂肪分布與血糖調節，進而造成代謝異常。

她說明，皮質醇長期偏高，可能導致脂肪更容易堆積在腹部與內臟，並降低血糖調節能力、增加胰島素阻抗，同時也會改變食慾，讓人更容易渴望甜食與高熱量食物。這類脂肪堆積未必外觀明顯，但內臟脂肪比例可能已上升。

林素菁提醒，相較男性，女性對荷爾蒙變化較為敏感，尤其30歲後壓力增加，加上更年期前後荷爾蒙波動，容易影響脂肪分布，使腹部脂肪更易累積，進一步形成「壓力型肥胖」。

她也整理5大警訊，提醒民眾留意是否已出現壓力型代謝失衡，包括：

1.減肥卡關或不明原因體重上升。

2.腹部脂肪明顯增加。

3.長期疲倦、精神不濟。

4.睡眠品質變差、淺眠或易醒。

5.情緒波動或壓力感增加。

林素菁強調，面對壓力型肥胖，不應只著重於減少熱量攝取，更重要的是從生活型態著手，重新啟動代謝機制。建議優先改善睡眠品質、建立規律作息，以穩定荷爾蒙節律；同時透過規律運動，特別是阻力訓練，維持肌肉量並提升基礎代謝。

在飲食方面，她建議維持規律進食節奏，避免長時間空腹或暴飲暴食，以降低血糖波動；並透過運動、休閒或放鬆訓練，減輕慢性壓力。此外，也可定期檢測體組成、血糖與血脂等代謝指標，掌握身體變化。

林素菁表示，壓力型肥胖的本質並非單純熱量失衡，而是代謝機制被打亂，「唯有讓身體回到穩定狀態，體重才有機會回到健康區間」。

醫師林素菁提醒，面對壓力型肥胖，不應只著重於減少熱量攝取，更重要的是從生活型態著手，重新啟動代謝機制。（圖擷取自shutterstock）

醫師林素菁提醒，面對壓力型肥胖，不應只著重於減少熱量攝取，更重要的是從生活型態著手，重新啟動代謝機制。（圖擷取自shutterstock）

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