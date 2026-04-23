6旬男巨大游離型椎盤突出 微創內視鏡術使重生加入瘋媽祖行列

6旬吳男巨大游離型椎盤突出，接受微創內視鏡術後重生還能瘋媽祖。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕椎間盤突常讓患者痛不欲生，有些人彎腰會痛、坐著比站著還難受，高雄61歲吳先生6個月內持續出現嚴重左側坐骨神經疼痛，嚴重到抬不起腳掌求助高醫，骨科部小兒暨脊椎骨科確認巨大游離型椎間盤突出，吳因怕傷口太大，改採決定採用脊椎微創內視鏡手術，傷口僅1公分，住院3日後就順利出院。

吳先生表示原本身體狀況良好，有一天突然覺得左側臀部劇烈疼痛，伴隨下肢放射性疼痛，疼痛延伸至大腿與小腿，導致他走路困難，連日常生活起居都受到明顯影響，只能吃止痛藥保守治療，但疼痛指數卻持續上升，一度達到9分以上。

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高醫小兒暨脊椎骨科診治發現是「巨大游離型椎間盤突出」合併足下垂，神經壓迫已達嚴重程度，醫療團隊決定採用脊椎微創內視鏡手術，屬於自費，但可降低手術侵入性並保留脊椎結構，傷口只有微小的1公分，住院3日後就能順利出院。

高醫小兒暨脊椎骨科杜品毅醫師說明手術過程。（記者黃良傑攝）

主治醫生杜品毅表示，「游離型」椎間盤突出是指碎裂的椎間盤組織，脫離原本位置並移動，容易卡壓神經根，造成劇烈疼痛與功能退化，診斷不易，治療也更具挑戰性，神經組織一旦受損過久，有可能產生永久性損傷，錯過黃金治療期，後續即使手術也難以恢復完整功能。

脊椎微創內視鏡手術不適用變形或滑脫過大的患者，吳先生的椎間盤突出合併足下垂，位置在腰椎第4、5節嚴重壓迫神經根的徵兆，導致腳踝無法主動翹起，行走時腳尖易拖地。

因巨大游離型椎間盤突出的患者，大多需接受較大傷口之減壓手術，甚至進行脊椎融合手術，經評估後，醫療團隊決定採用脊椎微創內視鏡手術進行治療，以降低手術侵入性並保留脊椎結構，整體手術時間約80分鐘，術中出血量少於10毫升，可成功移除巨大游離型椎間盤組織，並有效保留周邊正常組織，吳先生術後恢復迅速，還參加大甲媽祖遶境活動。

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