長者吃不下恐營養失衡 國健署推「質地飲食」找回咀嚼力

國健署長沈靜芬指出，國民健康署近年積極推廣「質地調整飲食」，鼓勵民眾透過食材選擇、烹調技巧及料理設計，製作「咬得動、吃得下」的營養佳餚，讓長輩重拾吃的幸福感。（國健署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕長者常因缺牙、咀嚼或吞嚥困難而「吃不下」，不僅影響進食量，也可能導致蛋白質、膳食纖維等營養攝取不足，進一步增加失能風險。衛福部國民健康署今舉行「銀養創新料理」記者會，強調推動「質地調整飲食」，讓長輩在吃得下的同時也能兼顧營養與健康。

國健署長沈靜芬指出，台灣已邁入超高齡社會，長者普遍面臨牙口退化問題，臨床觀察約有7成長輩有部分缺牙情形，且超過6成因咀嚼或吞嚥困難而限制進食種類，長期下來容易出現營養不均衡。透過食材處理與烹調方式調整，將食物轉為較軟、易吞嚥的型態，有助提升進食意願與營養攝取。

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她說明，「質地調整飲食」並非單純將食物打碎，而是在保留營養與風味的前提下，依長者狀況調整食物軟硬度與型態，同時仍須兼顧蛋白質、膳食纖維與熱量攝取，讓長輩既吃得下，也吃得夠，維持身體機能與生活品質。

國健署也指出，今年「銀養創新料理競賽」以長輩熟悉的家鄉味為主題，鼓勵結合在地、當季食材，透過「減鹽、減糖、質地調整」等方式，設計出符合長者需求的料理，提升接受度，讓健康飲食更容易融入日常生活。

針對失智長者的飲食照護，國健署提醒，患者可能出現忘記進食或重複進食的情形，建議採取定時定量供餐，並減少用餐時的干擾，以維持穩定的飲食習慣。此外，部分失智者也可能伴隨吞嚥困難，進食時應特別留意是否出現嗆咳情形，避免引發吸入性肺炎。

在慢性病預防方面，國健署指出，三高與心血管疾病與日常飲食密切相關，呼籲民眾減少含糖飲料攝取，以白開水或無糖飲品為主。沈靜芬表示，1杯珍珠奶茶約含12顆方糖，容易在不知不覺中攝取過多糖分，增加肥胖與代謝疾病風險。

沈靜芬並提到，國健署正與食藥署合作推動食品外包裝「紅黃綠標」制度，協助民眾快速辨識食品中糖、鈉與飽和脂肪含量，提升選擇健康食物的能力，從日常飲食著手，降低慢性病風險。

此外，國健署也鼓勵以植物為主的飲食型態，增加全穀雜糧、蔬果與豆類攝取，並減少高碳排肉類使用，在兼顧蛋白質攝取的同時，也能達到健康與環境永續的雙重目標。

國民健康署「2026銀領新食尚─銀養創新料理競賽」即日起正式開跑，邀請餐飲職人、校園新秀、長照與醫療機構，以及熱愛烹飪的民眾共襄盛舉，發揮巧思，為長輩重現那份懷念、柔軟且營養的好味道。競賽報名至2026年6月22日截止。

觀光署旅行業組科長胡詠芝（左起）、漁業署養殖漁業組科長林世勳、環境部環境保護司簡任技正蕭培元、經濟部商業發展署服務發展組副組長簡俊良、國民健康署署長沈靜芬、中華醫事科技大學餐旅管理系 教師黃裕文、中華醫事科技大學餐旅管理系第二屆校園組金牌選手洪鈺閎和國民健康署社區健康組組長劉家秀，邀請民眾參加「2026銀領新食尚-銀養創新料理競賽」。（國健署提供）

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