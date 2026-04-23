健康網》「慢性疲勞」上身 中醫建議少過度用腦

中醫師王大元表示，20到40歲族群出現慢性疲勞比例增加，他們通常會早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或易醒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也慢性疲勞嗎？中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，門診中愈來愈多20到40歲族群，出現「慢性疲勞」。他們常常：早上起不來、白天昏沉、晚上卻難入睡或易醒。這類疲勞並非單純過勞，通常是身心靈同時失衡的表現。從現代醫學來看，多與自律神經失調、睡眠節律紊亂，和下視丘–腦下垂體–腎上腺軸（HPA axis）長期壓力活化有關，導致皮質醇分泌異常，使人處於「很累但停不下來」的狀態。

中醫則多屬「虛實夾雜」。常見以氣虛為本，表現為倦怠、水腫；血虛則見心悸、淺眠；再加上壓力造成的肝氣鬱結，影響氣機運行與睡眠品質。三者交互影響，形成反覆疲勞、越睡越累的感覺。

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王大元表示，現代人特別容易出現「神疲」，也就是長時間用腦、資訊過量，耗傷心血與腦力。即使身體休息，大腦仍維持高度活化，導致睡眠品質下降，醒來仍覺疲憊。調理上不宜單純補，而需分型處理：年輕人的氣血不會太虛，你需要的是沉靜心神、推動氣血，肝鬱疏肝反而是重點，必要時配合中藥與針灸調整自律神經系統。

王大元表示，生活上請重啟自律的生活，減少熬夜與過度用腦，避免冰冷甜食傷脾，並維持規律運動，每天多花半小時運動，其實沒有這麼難。

最後王大元總結，年輕人的疲勞，多源於調節失衡。當氣血充足、氣機順暢、心神得養，精神自然恢復，而非依賴外在刺激勉強支撐。王大元提醒，咖啡不要喝太多！

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