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研究：成年早期體重增加快 或增加死於肥胖相關疾病風險

2026/04/23 13:55

研究表明，成年後體重增加較快的人死於肥胖相關疾病的風險更高。圖為肥胖示意圖。（擷自freepik）

研究表明，成年後體重增加較快的人死於肥胖相關疾病的風險更高。圖為肥胖示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項追蹤數十萬個體的大規模研究表明，成年早期體重增加快似乎對長期健康影響最大。此研究就發表在《eClinicalMedicine》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，人們一生中體重增加的時間會影響其數十年後的健康狀況。瑞典隆德大學的研究團隊針對超過60萬人的國家記錄數據進行分析。納入研究的參與者需要至少有3次體重測量記錄，例如在懷孕初期、服兵役時或研究環境中。研究期間，共有8萬6673名男性和2萬9076名女性死亡。

研究團隊檢視了參與者17歲至60歲期間體重的變化情況，以及這些變化與總體死亡率和肥胖相關疾病死亡率之間的關係。平均而言，男性和女性每年體重增加約0.4公斤。

分析結果顯示，成年後體重增加較快的人死於肥胖相關疾病的風險更高。研究團隊發現，17至29歲之間首次出現肥胖的人的過早死亡風險，比60歲前未出現肥胖的人高出約70%。肥胖被定義為體重指數（BMI）首次達到或超過30。

研究團隊表示，早期肥胖者風險更高的一個可能解釋是，他們暴露於超重生物效應的時間更長。

值得注意的是，分析結果中有一個例外，即女性的癌症風險。研究團隊指出，如果長期肥胖是潛在風險因素，那麼早期體重增加應該意味著更高的女性癌症風險，但事實並非如此。這表明其他生物機制也可能在女性的癌症風險和生存率中發揮作用。

研究團隊聲稱，如果對女性的研究結果反映出更年期期間發生的情況，那麼問題就變成「先有雞還是先有蛋？」荷爾蒙變化可能影響體重，而體重又反映身體正在發生的變化。

研究團隊強調，與體重增加較少的人相比，年輕時體重增加與晚年過早死亡的風險更高相關，顯示預防肥胖至關重要。研究人員補充，政策制定者有責任實施人類已知對抗肥胖有效措施。此研究已進一步證明，此類措施很可能對人們的健康產生積極影響。

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