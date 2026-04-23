健康網》北市女警產後血崩亡 來不及看一眼孩子 醫：高風險族群必做2檢查

台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯在街頭執勤時身影。（記者劉慶侯翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕警界傳出令人心碎噩耗。台北市警中正一分局36歲女警陳芊雯，在4月18日迎來人生中最珍貴的禮物—女兒「安安」的誕生，但她卻在生產後因失血過多，經急救一天後，於4月20日凌晨羽化為天使，甚至沒有見到女兒的最後一面、親手抱一次孩子。禾馨婦產科醫師烏恩慈曾表示，產後出血難以預防及預測，醫師也無法保證產後出血不會發生，目前僅能藉由產前超音波、抽凝血功能盡量找出高風險族群，防患未然。

烏恩慈曾在臉書粉專「烏烏醫師」發文指出，產後大出血最常見的原因是子宮收縮不良，較常發生在雙胞胎、前置胎盤、子宮有肌瘤、產程比較久的產婦身上，完全與媽媽產前飲食無關，只要在生活習慣上不菸不酒、盡量健康一點即可。不過，產後出血難以預測與預防，醫師也無法保證不會發生，只能藉由產前超音波、抽凝血功能等檢查，盡量找出高風險族群。

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因此，烏恩慈指出，產後出血有時來的毫無理由，就算生產順利，沒有風險因子的產婦也可能發生。她並補充，大家不用過度擔心產後出血，訓練有素的產科醫師在產後都會密集觀察子宮收縮與出血量，給予子宮按摩、收縮劑，必要時輸血以幫助度過險境。

此外，國泰綜合醫院婦產科主任蔡明松曾表示，產後大出血俗稱「血崩」，多為發生在生產完24小時內的「立即性產後出血」，但也有在產後24小時至產後3個月內，出血量超過1000C.C.的「延遲性產後出血」。至於造成延遲性產後出血的原因，則包括：胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙等。

蔡明松提醒，生產過程有多變性，產後大出血是一種無法預期的緊急情況。產婦於生產後出院至坐月子期間，需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、且顏色都呈紅色、或突然流出大量鮮血或血塊、發燒、臉色蒼白、心悸、頭暈或不正常腹痛等症狀產生時，應立即回診就醫。

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