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健康網》27歲男星周墨爆瘦30公斤 醫警：嚴防腦梗塞2成因

2026/04/23 13:02

27歲中國男星周墨驚傳罹腦梗塞，他沈痛呼籲「一定要少熬夜、少喝酒、少抽煙」。（翻攝自微博）

27歲中國男星周墨驚傳罹腦梗塞，他沈痛呼籲「一定要少熬夜、少喝酒、少抽煙」。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕27歲中國男星周墨曾參加《青春有你3》受到關注，近期驚傳右側小腦梗塞，且爆瘦30公斤。他病中坦言「我從來沒有想到27歲得這個」，且呼籲「一定要少熬夜、少喝酒、少抽煙」。根據西園醫院衛教資料指出，腦梗塞主要與血管硬化阻塞及血栓兩大成因有關，一旦有高血壓、糖尿病、高血脂等三高問題其中一至三種疾病者，容易造成心肌缺血甚至梗塞風險，高風險族群應及早檢查。

身高185公分的周墨一度爆瘦30公斤，現在日常行走須仰賴輪椅，人生彷彿被按下暫停鍵。雖然，粉絲為他加油打氣，他仍自身經驗沈痛呼籲：「一定要少熬夜、少喝酒、少抽煙，好好愛惜自己，等真生病了才知道健康有多重要，有多難受。」

腦梗塞2成因

有關腦梗塞問題，西園醫院神經內科醫師謝向堯在網站上表示，腦梗塞是腦部血管塞住，使得相對供應區域的大腦缺血壞死。成因大致可分為2類：

●血管硬化造成的梗塞

血管會塞住，最常見是因長期動脈壁的粥狀硬化，造成血管的日益狹窄，終至完全阻塞，血液無法順利供給腦部，而發生了腦梗塞。

●血栓造成的腦栓塞

這類患者血管本身或許有些微硬化，但不致於狹窄至梗塞。反倒是來自心臟的心律不整導致血流不穩定，或是心臟瓣膜疾病等因素而存有血栓，當血塊打出跑到腦部就很容易引起腦部栓塞。

極少數的情況，血栓是來自心臟以外的地方。例如下肢靜脈栓塞，或患者罹患了某些癌症而有轉移情形。

有關腦梗塞檢查，謝向堯說明，供應腦部的血管在頸部這一段，最粗的是總頸動脈與內頸動脈這兩條血管。可透過簡單、無侵入性的「頸動脈超音波檢查」來了解硬化情形，及早判斷應否治療。但是當血管進入腦內，逐漸變細，超音波被頭骨阻擋，偵測就受到了限制。此時對於高風險、希望了解顱內血管變化的人，可使用影像科技來輔助，如：電腦斷層血管攝影（CTA）、磁振造影血管攝影（MRA），都是藉由影像合成的方式，來判斷顱內中、小血管的硬化狹窄程度。

他提及，很多時候患者並無中風症狀，但上述檢查卻發現明顯的血管狹窄；此時就得與醫師討論是否須及早治療，趁早使用抗血小板藥物，甚至進一步考慮放置支架等等。倘若腦部已呈現廣泛的缺血病變，甚至有陳舊型中風存在，表示血管末梢循環已經不良，也可考慮提早用藥。

謝向堯強調，一旦患者腦梗塞懷疑是由心臟打出的栓塞引起，那麼完整的心臟檢查就不能省略。早日抓出心臟裡的栓塞，或心律不整及心肌缺血，才能對症下藥、防止次發性中風發生。

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