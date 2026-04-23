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11個月大女童右腳拖行確診髖關節發育不良 嘉基一站式照護獲認證
〔記者王善嬿／嘉義報導〕1名女童在11個月大學步時期，家長發現行走時右腳總是拖行，就醫檢查未發現明顯異常，家長仍未掉以輕心，前往嘉義基督教醫院小兒骨科主任陳俊和門診就診，當天就進行超音波檢查等評估，確認為「右側髖關節發育不良（簡稱DDH）合併脫位」，隨即由醫療團隊進行治療規劃，手術2個月後拆除石膏、移除內固定裝置，女童恢復情形良好。
陳俊和表示， 髖關節發育不良若能及早發現並適時治療，多能恢復良好，家長可留意幼兒學步時的步態是否異常，及早就醫評估，把握治療黃金期；醫院投入推展全面性新生兒髖關節超音波篩檢，團隊於國際期刊《BMC Musculoskeletal Disorders》發表的論文顯示，經追蹤治療後最終手術率僅0.04%，充分驗證早期介入的臨床價值。
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陳俊和說，嘉基已與9家雲嘉醫療院所完成合作簽約，建立即時轉診通訊群組，讓偏鄉高風險新生兒得以迅速轉介、及時接受照護，期望將來在雲嘉地區建立小兒髖關節發育不良的研究與教學中心，引領區域兒童骨科照護標準。
嘉基表示，DDH照護團隊由陳俊和領軍，整合小兒骨科、兒童醫學部、護理部、麻醉部、復健科、個案管理師、藥師、營養師及社工師等跨專業成員，建立從產前風險評估、新生兒篩檢到術後長期追蹤的全方位照護體系，本月並獲醫策會「小兒髖關節發育不良照護品質認證」；診間與超音波檢查室設於同一動線，無需另行預約，當天即可完成評估、收案與衛教「一站式」流程，降低家長與孩童奔波負擔與延誤風險。
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