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健康 > 護眼顧齒

健康網》吃太清淡竟會害眼乾 專家曝護眼3關鍵

2026/04/23 12:36

營養師曾建銘說，眼睛乾澀不舒服別急著吃葉黃素，比起單吃保健品，眼睛保養更要「吃對油」；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘說，眼睛乾澀不舒服別急著吃葉黃素，比起單吃保健品，眼睛保養更要「吃對油」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一提到護眼，很多人就會想到補充葉黃素，希望靠保健品維持視力。營養師曾建銘提醒，眼睛保養並非只靠單一營養素，更重要的是日常飲食是否均衡，尤其不應該完全不吃油，而是要懂得「吃對油」，均衡補充3類食物，才能提供護眼營養素。

為什麼護眼需要油脂？曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，葉黃素、玉米黃素、維生素A與維生素E這些跟眼睛健康息息相關的營養素，本身都與「脂溶性吸收」有關。如果為了健康，三餐吃得水煮清淡、幾乎滴油不沾，這些護眼營養反而很難被身體利用。攝取適量的好油，才是幫助它們真正發揮作用的推手。

此外，很多人眼睛一乾、一痠，就急著買魚油來吃。曾建銘指出，以目前的證據來看，並不是「每個人吃魚油都一定對乾眼有效」。如果你已經覺得眼睛乾到刺痛、視力忽好忽壞、甚至有嚴重的異物感，請務必先找眼科醫師評估，別把所有的希望都壓在保健食品上。

曾建銘說，日常護眼不難，每天餐盤裡只要抓準以下這3類食物：

1.深綠色蔬菜：提供豐富的葉黃素與玉米黃素。

2.魚類：補充DHA、EPA 等優質Omega-3 脂肪酸。

3.堅果與植物油：提供不飽和脂肪與維生素E。

曾建銘提醒，護眼不能只靠一顆保健品，真正的基礎在於你每天吃進肚子裡的食物。不過，吃油不等於亂吃油。他說，如果油脂來源大多是炸物、酥皮、奶油點心或加工零食，對於眼睛和整體代謝都不是加分。真正有益的做法，是將日常的油脂來源，慢慢替換成魚類、堅果、芝麻、酪梨或橄欖油等高品質的脂肪。

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