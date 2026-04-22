手遊《皮克敏》 草療職能治療師：種花」是身心療癒的新處方

皮克敏《Pikmin Bloom》，在世界地球日也有推出社群活動日《Pikmin Bloom》（取自《Pikmin Bloom》）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕《皮克敏》遊戲讓很多人在通勤與散步中增加身體活動量，衛福部草屯療養院職能治療師許涴淇表示，皮克敏《Pikmin Bloom》透過任務與回饋機制，對久坐族群或復健個案是重新啟動身體活動的起點，但也要提醒，不能單靠走路而忽略其他如肌力訓練，建議養成規律步行習慣後，逐步提升運動強度。

以「走路健行」結合「蒐集與成就」為特色的《Pikmin Bloom》（皮克敏），擁有不同領域、階層的愛好者，而官方也會推出不同主題社群日活動，像今天4月22日世界地球日，即推出限定「Party Walk」釋出兌換碼，讓玩家可獲得特殊顏色花瓣和種花加速器。

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衛福部草屯療養院職能治療師許涴淇指出，很多人知道運動和身體活動很重要，但常「難以開始」或「無法持續」。《皮克敏》透過任務與回饋機制，有效降低心理門檻，幫助建立規律運動習慣，這是好的開始。

許涴淇說，走路多屬於「輕強度」的身體活動，雖有助於維持基本活動量，但單靠走路往往不足以全面促進健康，特別是在肌力維持與預防肌少症方面效果有限。若因為已有走路習慣，而忽略其他像阻力訓練（肌力訓練），反而可能增加身體功能退化的風險。

許涴淇建議，在養成規律步行習慣後，可逐步提升運動強度，例如：行走時增加步行速度或延長距離、攜帶水瓶或輕量物品進行簡單負重、搭配深蹲、彈力帶等阻力運動，透過循序漸進的方式，讓身體獲得更完整的健康促進效果。

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