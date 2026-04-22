健康網》基隆社區毒物外洩搞烏龍！ 醫警告：聞到「這味道」恐已中毒

根據環境部化學物質管理署衛教資料指出，氰化物對大腦與心臟細胞影響最為劇烈；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕基隆中正區某棟社區大樓，一名民眾被發現在家中身亡，疑似在他家中放置氰化物導致疑似毒物洩漏。根據環境部化學物質管理署衛教資料指出，氰化物對大腦與心臟細胞影響最為劇烈；環境部毒災隊已抵達現場，為了安全起見，疏散了部分住戶，以防造成傷害。經查為鄰居在門上貼有「內有HCN」搞烏龍，並無毒物外洩。

環境部化學物質管理署指出，氰化物的毒性跟其他毒物相比其實並沒有特別高。氰化鉀對大鼠的口服半致死劑量（LD50）約為5mg/kg，換算下來一個體重60公斤的人要吃下0.3g，大概比半顆普拿疼多一點點，才有約一半的死亡率。也可以說，若用半致死劑量與其他的毒物來排名，氰化物連前十名都進不去。

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蘋果核中氰苷含量都頗低，根據環境部化學物質管理署衛教資料指出，一般人不會拿來嗑瓜子，尤其這個成分在烹煮後會被破壞；圖為情境照。（圖取自freepik）

但是如果一次攝入的劑量夠高，氰化物便有可能直接造成大腦或心臟細胞壞死。環境部化學物質管理署指出，氰化物在低濃度下會有苦杏仁味，進入人體，除了由肝臟代謝外，有一小部分會經由呼吸排出體外；因此氰化物中毒的病患，無論重度或輕度，呼吸中都會出現杏仁味。

不過，人體其實有代謝少量氰化物的能力，如果及時發現，醫院可以使用維他命B12族的羥鈷胺（OHCbl, B12a）或是亞硝酸鹽解毒。前面有提過氰化物的半致死劑量不算太高，但氰化物在液體中的溶解度很高，因此如果要在「一口飲料」裡放入足以致死的劑量，是有機會的。如果攝入的劑量夠高，由於氰化物的毒性特質，的確會有瞬間致死的可能。

人體代謝系統有處理少量氰化物的能力，一般日常飲食中會接觸到的櫻桃核、蘋果核等氰苷含量都頗低，也不太會有人拿蘋果核或櫻桃核當瓜子啃；就算偶爾吞下種子，只要沒有破壞到結構，所以不太需要擔心蘋果或櫻桃。而氰苷在經過烹煮加熱後會被破壞、不再具備毒性。

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