9成學童水果吃不夠！醫警告：免疫力恐大打折 醫籲從早餐挽救免疫力

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵（中）、常務監事黃玉成（右）、董氏基金會食品營養中心主任許惠玉（左）呼籲家長注意兒童的健康與免疫系統發展。（主辦單位提供）

〔記者林志怡／台北報導〕腸病毒疫情持續增溫，疾管署預估6月就會進入流行期。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，台灣逾9成學童水果攝取量不足，導致孩子免疫防線薄弱，為迎戰腸病毒好發季節，建議家長從早餐開始調整，透過充足的營養攝取，讓孩子補充維生素C，並保持腸道免疫細胞運作。

衛福部「國民營養健康狀況變遷調查成果報告」指出，7至12歲的小學生中，僅6.4%達到每日「2份水果」的建議攝取量，19至44歲的成人族群也僅5.9%達標。

請繼續往下閱讀...

邱政洵說明，水果是6大類食物中最容易被忽視、卻也最容易補足的營養缺口，對兒童來說，水果攝取不足會直接影響免疫功能，且維生素C與白血球殺菌力息息相關，若沒能確實補充，兒童對於感染症的易感性將大幅上升，水果中的膳食纖維更是維持腸道70%免疫細胞運作的重要關鍵。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉則提到，有些民眾誤以為「喝果汁等於吃水果」、「補充維生素即可提升免疫力」、「避免變胖應該減少水果攝取」，但市售果汁往往會添加糖分、過濾纖維，營養成分已不如原型水果完整，且只要控制食用份量或選擇低熱量高營養素的水果，並不會導致體重增加。

台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成則提醒，許多家長會讓孩子食用含有維生素的營養品，但這些營養補充劑無法完全取代天然水果，孩子也無法透過這些營養品補充如礦物質、植化素等能抗氧化、抗發炎並協助調節體內免疫反應的營養素。

許惠玉建議，早餐是一天中空腹最久的一餐，也是補充關鍵營養的最佳時機，高C高膳食纖維的水果除富含營養外，也具有好準備、好攜帶、好食用等方便的特性，若能每天在早餐中加入一份高營養密度的原型水果，就能在一天的開始啟動免疫防護並為腸道益菌提供能量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法