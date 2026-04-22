健康網》認識SMA：神經與肌肉連結消失

林口長庚兒科急診醫師吳昌騰表示，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是一種基因層級的疾病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚兒科急診醫師吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，他曾在病房遇到一位小妹妹，「小小的身影，卻總是努力地活著、撐著每一天。」沒想到，過一段時間後，她卻離開了。

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是一種基因層級的疾病。關鍵在於SMN1 基因突變使SMN 蛋白不足。這種蛋白的角色，就像是運動神經元的維修與維持系統。正常情況：維持神經細胞存活。但若是SMA 狀態，神經細胞逐漸凋亡，最終造成大腦訊號無法傳遞到肌肉，肌肉因長期缺乏刺激而逐漸萎縮。孩子不是「沒力氣」，而是「神經與肌肉的連結正在消失」。

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真正致命的，不是不能走路！在臨床上，我們最擔心的，是兩件事：

呼吸衰竭

SMA 會優先影響肋間肌（負責撐開胸腔），而橫膈肌（主要呼吸肌）相對保留。結果出現典型表現：

1.胸廓無法擴張（鐘形胸）。

2.吸氣時胸部凹陷、腹部隆起（矛盾呼吸）。

疾病進程：

Type 1（最嚴重）：多數 1 歲前需呼吸器。

Type 2/3：肺功能逐年下降（約每年 1–3%）。

吞嚥障礙

當吞嚥肌肉變弱，容易引發沈默式吸入（Silent aspiration）。食物或胃酸進入氣道，幾乎沒有咳嗽反應，反覆肺炎卻難以察覺。警訊有：

1. 喝奶時間過長。（>30 分鐘）

2. 吃完後出現喘或痰音。

3. 反覆肺炎。

不可忽視的 5 大早期警訊

早期辨識，可以改變結局。

照顧者請記住這些關鍵徵象：

1. 餵食變慢、容易疲倦。

2. 哭聲變弱、聲音沙啞。

3. 舌頭細微顫動（fasciculation）。

4. 矛盾呼吸（胸凹腹凸）。

5. 低張力嬰兒（像布娃娃般無力）。

6. 咳嗽無力、容易反覆感染。

這些不是小問題，而是神經退化的訊號。

醫學的轉折：SMA 已經可以治療

這是最重要的一句話：SMA，已經不再是無法改變的命運。

目前治療包括：

1. 基因治療（補充 SMN1 功能）。

2.反義核苷酸藥物（調整 SMN2）。

3. 口服藥物（增加 SMN 蛋白）。

核心只有一件事，讓 SMN 蛋白增加。但真正決定結果的關鍵是：「越早治療，效果越好」在神經元尚未大量死亡前介入：

1. 可保留呼吸能力。

2. 有機會維持吞嚥功能。

3. 甚至達到行走發展。

但是一旦神經元死亡，無法再生。

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