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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健檢好好看》長輩難走路、站直 非關節有問題！醫：恐肌少症

2026/04/23 09:00

一名長輩走路經常感覺走路有氣無力，行動不便，甚至難以站起等；檢查發現是肌少症。（健康網製作；圖取自freepik）

一名長輩走路經常感覺走路有氣無力，行動不便，甚至難以站起等；檢查發現是肌少症。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著超高齡社會來臨，年長者該小心的不只骨質疏鬆帶來的骨折，也要小心肌少症。健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉表示，他曾收治一名7旬婦人，經常感覺走路有氣無力，行動不便，甚至難以站起等。過去多以為是關節的狀況，然檢查後發現有肌少與骨質疏鬆的狀況；在進行營養補充，增加蛋白質以及指導肌力訓練後，大幅改善生活品質。

許芳偉表示，2025 AWGS 肌少症肌肉量診斷標準是檢測「全身肌肉量」以及「握力」。肌肉量會以DXA儀器檢測，透過X光來掃描全身的肌肉量（ASMI）；標準如下：

50-64歲

男性標準： < 7.2 kg/m²

女性標準： < 5.5 kg/m²

65歲以上

男性標準： < 7.0 kg/m²

女性標準： < 5.4 kg/m²

握力則是使用相當常見，大家在學校、兵役體檢或類似地方檢測過的握力器測量。標準為：

50-64歲

男性標準： < 34.0 kg/m²

女性標準： < 20.0 kg/m²

65歲以上

男性標準： < 28 kg

女性標準： < 18 kg

許芳偉補充說明，在2019年的行動功能表現評斷中，曾採用在「一定時間內起立坐下」的次數，現在已經刪除；不過這也能作為在家中觀察肌肉量的小撇步。

許芳偉建議，平時可觀察自己或身邊長輩，是否有起立時較為困難、走路緩慢，以及拿碗或杯子時容易弄掉、摔壞，乃至於上下樓梯容易跌倒等。另一個簡單的檢測方式是：用雙手的食指與拇指，放在長輩小腿肚最粗的地方（通常是正中央），若是圈不起來或很緊，代表肌肉量達到標準；反之，若是空隙很多，則需要就醫評估。在院方則會再次用皮尺量：男性小腿圍小於34公分，女性小於33公分，便需要進一步評估。

骨科醫師許芳偉說明，可透過量測小腿圍，理解肌少症狀況。（健立診所提供）

骨科醫師許芳偉說明，可透過量測小腿圍，理解肌少症狀況。（健立診所提供）

最後也最重要的是，如何預防肌少症？許芳偉解析，可多做阻力運動，也就是重量訓練。「現在很多青年會與家人一起到健身房、運動中心等地，這是好事。」另外也需在日常飲食補充蛋白質，人體每1公斤需補充1.2到1.59克的蛋白質，「目前美國的建議是每公斤1.6克，與過去的建議相比增加很多。」

骨科醫師許芳偉。（健立診所提供）

骨科醫師許芳偉。（健立診所提供）

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