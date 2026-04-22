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健康網》孕婦補葉酸 不能只靠食物！醫談世界標準

2026/04/22 19:31

婦產科醫師蘇怡寧表示，備孕跟懷孕早期的葉酸補充，是全世界主流婦產科與公共衛生準則都一致支持的基本動作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

婦產科醫師蘇怡寧表示，備孕跟懷孕早期的葉酸補充，是全世界主流婦產科與公共衛生準則都一致支持的基本動作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕正在積極備孕的你，必須關注！婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」遇到網友詢問孕婦補充葉酸細節，蘇怡寧表示，備孕跟懷孕早期的葉酸補充，是全世界主流婦產科與公共衛生準則都一致支持的基本動作。

為什麼不能只靠天然食物？蘇怡寧表示，天然食物，例如深綠色蔬菜、豆類、柑橘類、肝臟確實含有葉酸，問題是：很多人根本沒有每天穩定吃到足量；食物中的葉酸吸收利用率，本來就和補充用的葉酸不一樣。所以營養學才會特別用「dietary folate equivalents」這種換算方式。蘇怡寧強調，「天然吃到，和真正進到身體裡夠不夠用，就不是同一件事。」

美國NIH 和 CDC 建議在均衡飲食之外另外補充葉酸，因為這件事情牽涉到的是神經管缺陷的預防。

葉酸是否足夠，可以透過抽血檢驗；但蘇怡寧強調，「抽血可以幫助你面對現實，也不代表可以拿來取代預防性補充。」因為神經管是在懷孕非常早期形成並閉合，很多人那時甚至還不知道自己懷孕。你如果還在等飲食慢慢補，或者等抽血之後再決定，常常時間點就已經落後。

來看看全世界準則，方向都差不多：CDC建議所有可能懷孕的女性每天補充 400 微克；USPSTF建議400到800微克；ACOG建議大多數生育年齡女性每天至少 400 微克。WHO強調應盡早開始，最好受孕前就補充，加拿大、澳洲、英國的NICE準則也是一樣，表示，這是全球公共衛生跟婦幼醫學長年累積出來的共識。」

當然針對高風險族群略有不同：如果過去有神經管缺陷胎兒病史，某些抗癲癇藥物使用者糖尿病患者或其他特殊狀況，往往需要更高劑量，但這要由醫師個別評估。

蘇怡寧總結，不是天然食物不好，而是拿天然食物來反對標準葉酸補充，這件事本身就不符合現代醫學證據。你可以吃得很健康，但在備孕和懷孕早期，該補的葉酸，建議要補。

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