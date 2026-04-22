吃太晚更容易胖！ 研究：提早用餐者BMI較低

圖為用餐情境。研究指出，進食時間與作息規律，可能影響體重變化。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人減肥只盯著熱量，但最新研究發現，「什麼時候吃」也可能影響體重變化。研究指出，提早用餐並拉長夜間空腹期的人，體重指標BMI（身體質量指數）普遍較低。這顯示，進食時間可能是影響體重調節的重要因素之一。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，一項發表於《國際行為營養與體力活動期刊》（IJBNPA）的研究，由西班牙巴塞隆納全球衛生研究所（ISGlobal）團隊追蹤超過7000名成年人長達5年。研究顯示，當人們提早吃早餐與晚餐，進而拉長夜間的禁食時間時，其BMI普遍低於進食時間雜亂者。研究團隊強調，目前成果屬於觀察性分析，相關結論仍待更深入的臨床證據驗證。

請繼續往下閱讀...

身體也有「作息時鐘」 吃太晚恐影響消耗效率

這項研究的核心概念是「計時營養學」（Chrononutrition）。研究人員分析，這可能是因為早點進食更符合人體的「晝夜節律」。簡單來說，人體內部有一套「生理時鐘」，在白天的特定時段，身體燃燒卡路里與調節食慾的效率較高；若進食時間太晚或太亂，可能與這套系統發生衝突，進而影響能量消耗，並與體重增加風險相關。

此外，研究還觀察到一個現象：在部分男性族群中，採取「跳過早餐」的間歇性斷食，並未觀察到與體重降低之間的明顯關聯。這顯示單純延長斷食時間，若忽略了進食的時間點，未必能達到預期的體重控制目標。

這項發現對現代生活節奏緊湊的族群具參考價值。過去研究曾觀察到，較早進食與較低的心血管疾病及第二型糖尿病風險之間存在關聯。維持規律且提早的進食時段，被認為可能是維持長期健康與穩定體重的可行作法之一。

不過，醫界提醒，這項研究雖觀察到時間點與體重的相關性，但尚無法直接證明其必然的因果關係。體重變化仍受食物組成、總運動量與基因影響。研究團隊表示，未來將針對不同進食時機對人體代謝的實際影響進行更深入研究，以建立更完善的科學飲食建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法