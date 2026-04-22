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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

流汗不洗頭才危險！ 醫警告恐加速落髮 別亂怪健身、重訓

2026/04/22 15:45

鍾佩宜醫師強調，男性脫髮的主因是遺傳性的雄性禿。（記者蔡淑媛翻攝）

鍾佩宜醫師強調，男性脫髮的主因是遺傳性的雄性禿。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕網傳重訓、健身會造成禿頭？茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜強調，男性脫髮的主因是遺傳性的雄性禿，雖然健身、運動會增加睪固酮等雄性激素，但有研究顯示，睪固酮濃度越高的人，頭髮反而掉得少，因此運動量大的人自覺脫髮多，可能與頭皮汗水等刺激物沒有洗淨，導致落髮，提醒運動後應好好洗頭，適當選擇有保護頭皮功能的洗髮精。

鍾佩宜表示，大多數男性禿頭與雄性禿有關，這與遺傳基因有關，範圍從前額、髮際線開始落髮，即使掉髮到最後，在後枕部仍有頭髮。有健身、運動的人，體內雄性激素濃度比一般人高，其肌肉會因雄性激素而肥大，肌肉訓練也會儲存雄性激素，因此擔心健身會造成雄性禿。

不會因睪固酮增多就容易落髮！鍾佩宜強調，從一項針對92對同卵雙胞胎的研究發現，雖然運動量大的人自覺脫髮多，數據也顯示，睪固酮濃度越高的人，側邊頭髮反而掉得越少。常見落髮樣態：

1.雄性禿：為最常見的禿頭類型，這是受遺傳與雄性激素影響，男性通常呈現前額髮際線後移（M型）或頂部稀疏（地中海型）；女性則是分髮線變寬、整體髮量稀疏。

2.休止期脫髮：這類落髮通常是暫時性，原因包括重大壓力、手術、染疫後（如長新冠）或極端節食等，頭髮因受到外界強烈刺激，迫使大量毛囊同時進入休止期，出現每日掉髮量大增的現象。

3.圓禿：俗稱「鬼剃頭」，屬於一種自體免疫疾病，身體的免疫系統誤將毛囊視為外來敵人進行攻擊，導致出現邊界明顯、圓孔狀的區塊掉髮，通常與壓力調節或免疫系統失調有關。

治療落髮、保髮方式有藥物、外用生髮水、使用抗發炎成分的洗髮精、保持頭皮清爽、調整生活習慣，或外科手術等。

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