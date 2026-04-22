小黃運將三餐不定時、腹痛半年 竟是膽結石惹禍

成大醫院一般外科醫師蔡宗樵提醒民眾如經常三餐不定時，可能引發右上腹的膽結石疼痛。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕49歲的陳姓男計程車司機工作常三餐不定時，近半年反覆出現右上腹部陣發性疼痛，以為是工作壓力引發的胃潰瘍或胃食道逆流，自行服藥未改善。後因上腹劇烈疼痛、無法緩解，緊急到成大醫院就醫，經胸腹部主動脈電腦斷層攝影、找出真正病因「膽囊內多發結石」，醫師評估為患者做腹腔鏡膽囊切除手術，解決長期腹痛困擾。

陳姓運將到成大醫院掛急診、接受緊急胃鏡檢查，發現有輕微胃食道逆流與胃竇黏膜發炎。醫療團隊為排除致命的主動脈剝離，安排胸腹部主動脈電腦斷層血管攝影，發現患者膽囊內有多發結石，這才是陳先生上腹痛長達半年的原因。成醫外科團隊評估後為他做健保給付的腹腔鏡膽囊切除手術，消除長期以來的大患。

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成大醫院一般外科醫師蔡宗樵指出，膽囊切除後，總膽管會產生代償性擴張，逐漸接手部分儲存膽汁的功能，建議2個月內奉行低油脂飲食；2個月後生活可恢復正常。

臨床約有3成膽結石患者將膽絞痛誤認為「胃痛」，而延遲就醫，其實兩者有一些區別。剛結束的清明連假，民眾常因聚餐頻繁、攝取過多高油脂食物，或作息不規律，使得膽囊劇烈收縮、引發急性膽囊炎或膽絞痛。像陳姓運將不定時的飲食習慣，正是誘發腹部急症的高危險因子。

蔡宗樵也提出一般胃痛與膽結石痛的四大鑑別方法，供民眾能先辨別。針對位在右上腹、肋骨下緣的膽結石相關急症，微創手術是目前的黃金治療標準，相較於傳統開腹手術，「腹腔鏡切除膽囊術」僅需在腹部開出3~4個不到1公分的小孔，大幅降低術後疼痛、傷口更美觀，也能顯著縮短住院時間，加速病患體力恢復，使病患能儘早返回工作崗位與生活日常。

蔡宗樵提醒民眾若在連續聚餐或大餐後，出現反覆「右上腹或上腹部疼痛」，且疼痛放射延伸至右肩或背部，甚至伴隨噁心、嘔吐症狀，切勿僅視為一般腸胃炎或胃痛、自行服藥，應及時就醫，經由專業診斷與精準治療，及早拆解腹部急症未爆彈，恢復健康生活。

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