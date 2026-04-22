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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

妙齡女乳房良性腫塊變大、抽痛嚇到失眠 微創手術切除助心安

2026/04/22 14:40

長安醫院乳房外科醫師李育嘉提醒，眾若發現乳房腫塊、局部反覆疼痛，或追蹤中出現明顯變化，都應儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

長安醫院乳房外科醫師李育嘉提醒，眾若發現乳房腫塊、局部反覆疼痛，或追蹤中出現明顯變化，都應儘早就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中28歲林小姐，健康檢查時發現左側乳房有一顆約1.5公分的腫瘤，影像判讀偏向良性，起初先以追蹤觀察為主，未料後續腫塊逐漸變大，還不時出現抽痛感，讓她深感不安，並影響睡眠與工作表現，經友人建議前往乳房外科求診，醫師安排自費的「乳房腫瘤微創手術」切除，確認為良性纖維囊腫，讓她放下心中的大石頭。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉表示，乳房纖維囊腫是女性十分常見的乳房變化，主要與荷爾蒙波動有關，多數屬於良性且不需積極治療。但若屬於「增生型」或合併「非典型增生」的變化，則需提高警覺。研究指出，具備增生性變化但無異型性的患者，未來罹患乳癌的風險約為一般人的1.5至2倍；若合併非典型增生，風險更會大幅提升至3至5倍以上，需審慎評估與追蹤。

李育嘉表示，患者因擔心腫瘤變化，經評估討論後，決定接受自費的「乳房腫瘤微創手術」，手術在超音波精準導引下進行，不僅能完整移除腫瘤，傷口更僅約0.5公分，且巧妙設計隱藏於乳暈邊緣，術後乳房外觀維持自然，幾乎看不到疤痕，患者術後隔天便順利恢復正常生活，病理報告也確認為良性纖維囊腫伴隨部分非典型乳管增生，降低未來癌化的風險。

李育嘉指出，臨床上判斷乳房腫塊是否需要處理，不能只以「良性」作為唯一依據，還需綜合腫塊大小變化、症狀表現、影像特徵及個人狀況整體評估。過去傳統手術需較大的切口，容易留下明顯疤痕，隨著醫療技術進步，現代的乳房微創手術可準確切除病灶，大幅降低對正常乳房組織的破壞，並兼顧術後恢復與外觀考量。

李育嘉說，很多患者擔心的不只是腫瘤本身，而是對未來的不確定與焦慮，透過安全、低侵襲性的治療方式，不僅解決身體問題，也幫助患者重拾自信，提醒民眾若發現乳房腫塊、局部反覆疼痛，或追蹤中出現明顯變化，都應儘早就醫釐清。

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