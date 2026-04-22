研究：行為與情緒 助識別阿茲海默症與額顳葉退化症

研究發現，行為和情緒模式或許能夠幫助醫生識別阿茲海默症和額顳葉退化症何時同時發生。圖為阿茲海默症掃描圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，行為和情緒模式或許能夠幫助醫生識別阿茲海默症和額顳葉退化症（FTLD）何時同時發生，從而為更早、更準確地診斷提供1條潛在途徑。此研究發表在《神經病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，許多被診斷為阿茲海默症的人並非只患有1種疾病。越來越多研究表明，多種腦部疾病常常同時發展，悄悄地影響症狀，且這些影響往往容易被忽略。而額顳葉退化症尤其難以在生前識別，傳統上只能在死後確診。

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額顳葉退化症可導致諸如行為失控和顯著的性格改變等症狀，這些症狀通常與阿茲海默症無關。阿茲海默症和額顳葉失智症之間的重疊之處，鮮少受到科學界的關注。

對此美國布朗大學的研究團隊，分析了由美國國立衛生研究院資助的29個阿茲海默症研究中心的數據。研究納入了919名患者，他們的中度至重度阿茲海默症或額顳葉失智症的診斷均經屍檢證實。

分析結果顯示，同時患有額顳葉退化症和阿茲海默症的患者和僅患有額顳葉退化症的患者相比，在去世前更有可能出現焦慮、妄想和易怒等症狀。同時患有額顳葉退化症和阿茲海默症的患者和僅患有阿茲海默症的人相比，也更容易出現性格改變和行為失控。

研究團隊表示，同時患有2種疾病的患者，往往比僅患有其中1種疾病的患者表現出更廣泛、更複雜的神經精神症狀。這些患者的症狀並非單一，而是多種特徵的混合，反映了多個腦區的損傷。

研究團隊指出，若患者同時患有2種疾病，會出現不同的神經精神症狀，這可以為診斷和治療方案提供參考。神經精神症狀的發展會對患者及其家庭的生活品質和所需資源產生重大影響，若患者及其家庭能夠更好地了解預期情況，以便做好準備，將非常有幫助。

研究團隊聲稱，這些發現有助於臨床醫生更好地支持患者及其照顧者，提高對已確診阿茲海默症患者中額顳葉退化症的識別率。

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