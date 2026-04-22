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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》恐致癌！醫嘆「澱粉腸」很糟：肉含量極低

2026/04/22 14:08

網紅小吃「澱粉腸」被爆出部分含有狗食成分「雞骨泥」。（圖截自微博）

網紅小吃「澱粉腸」被爆出部分含有狗食成分「雞骨泥」。（圖截自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕近日網路上熱烈討論一項在夜市悄悄出現的新興食品「澱粉腸」，不論是製作流程、售價甚至口味都備受議論，且多所批評；甚至傳出該食品未送檢驗等狀況。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」直言，「我覺得它比香腸還糟。」

廖繼鼎表示，澱粉腸是由高比例的澱粉、少量肉類和大量添加劑混合而成。雖然它看起來口感Q彈，卻充滿了對身體傷害的隱藏危機：

添加物過度堆疊：為了保持口感和外觀，商家會加入大量的保水劑、增稠劑、香精和防腐劑，這不僅讓它變成高碳水、高鈉、高脂肪、低蛋白的食品，長期食用對腎臟負擔大！

肉含量低到驚人：為了壓低成本，部分業者甚至使用動物邊角料、雞骨泥等低品質原料，這些食材不僅衛生堪憂，營養價值也差。

致癌風險：澱粉腸多是高溫、油炸或炭烤，這會促使其中的亞硝酸鹽與肉類中的胺類反應，生成強烈的致癌物「亞硝胺」，長期食用增加胃癌、大腸癌風險。雖然美味，但這類加工食品其實隱藏著許多健康風險，長期食用只會增加罹癌風險！別被「便宜好吃」迷惑，對健康要更加小心！

廖繼鼎補充，「聽起來就是滿滿的添加物和調味料，不要用你的肝臟解毒。」最後廖繼鼎強調，如果你真的想要選擇健康的小吃，試試更天然、無添加的選擇，給自己和家人更多的保護！

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