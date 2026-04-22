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健康 > 抗老養生 > 運動復健

預防骨鬆「隱形殺手」 醫籲骨密篩檢、及早治療

2026/04/22 09:51

預防「隱形殺手」骨質疏鬆症，竹秀醫院呼籲及早做骨質密度篩檢，並及早介入治療。（竹秀醫院提供）

預防「隱形殺手」骨質疏鬆症，竹秀醫院呼籲及早做骨質密度篩檢，並及早介入治療。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕隨著年齡增長，骨質流失往往無聲無息，骨質疏鬆症還被稱為「隱形殺手」，南投縣竹山秀傳醫院表示，因骨鬆引發的骨折，若未得到良好照護，1年內的死亡率可能高達25％，呼籲及早篩檢骨質密度，及早介入治療。

竹秀醫院骨科醫師蔡沅欣指出，骨質流失的過程完全無感，許多人是直到發生骨折才驚覺問題嚴重，他強調，超音波篩檢是相當簡易的檢測，但最精準、可作為治療依據的標準，仍是醫療院所使用的低能量X光（DXA）掃描。

蔡沅欣說，檢測報告中的「T值」，若數值小於-2.5，即確診為骨質疏鬆，針對高危險族群，包括50歲以上停經女性、65歲以上男性，或是出現「老倒縮」（身高變矮）、明顯駝背等現象，都應主動尋求醫師協助與檢測。

蔡沅欣也示警，一旦骨鬆引發如髖關節的骨折，後續若未得到良好照護，1年內的死亡率可能高達25％，因此及早篩檢、治療至關重要，目前臨床上可透過打針或口服藥物強化骨質，避免嚴重的併發症，平常則要補充維生素D3與鈣片，並規律運動、適度曬太陽，預防骨鬆發生。

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