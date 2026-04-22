台中首推弱勢嬰幼兒「腸病毒71型疫苗補助」家長省萬元

台中市首度補助弱勢嬰幼兒施打腸病毒疫苗。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量腸病毒易造成嬰幼兒重症，腸病毒71型疫苗目前尚未納入中央公費接種，家長若自費帶孩子施打完整的接種需耗費近萬元。台中市盧秀燕宣佈補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗，今年4月27日起至12月15日止可施打，也是台中市政府首次補助弱勢嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗，後續市府將視預防成果檢討是否擴大實施。

盧秀燕指出，腸病毒有三大特徵：

第一，5歲以下免疫力低下的嬰幼兒是腸病毒併發重症的高風險族群。

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第二，傳播力極強，只要有一個小朋友得腸病毒，可能會導致班級內群聚的風險。

第三，嚴重恐引起腸病毒併發重症甚至死亡。

她說，目前腸病毒71型疫苗尚未納入中央公費接種，家長若自費施打，每劑費用約4000至4300元，完整的接種需耗費近萬元，對低收入戶或經濟弱勢家庭是不小的負擔，市府今年將首度推動「腸病毒71型疫苗補助計畫」，補助出生2個月至2歲以下、設籍台中市且低收入或是收容於安置機構內的嬰幼兒施打疫苗，以強化嬰幼兒的健康防護，後續市府將視預防成果檢討是否擴大實施。

衛生局長曾梓展指出，腸病毒71型為引發重症及併發症主要型別之一，嬰幼兒為高風險族群，透過疫苗接種可有效降低感染後重症機率，提升整體防護力。

曾梓展指出，全市各行政區皆已規劃接種地點，包含配合此計畫的79間合約醫療院所；若部分行政區暫無合作院所，亦由當地衛生所提供接種服務，建議可先行聯繫合約院所預約後再前往，以節省等候時間。

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