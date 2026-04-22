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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肝癌治療邁微創時代！達文西手術助攻 精準切除、恢復快

2026/04/22 09:58

肝癌外科治療已進入微創時代，除常規的腹腔鏡微創手術，達文西機器手臂輔助肝癌切除手術也是選項。（高醫岡山醫院提供）

肝癌外科治療已進入微創時代，除常規的腹腔鏡微創手術，達文西機器手臂輔助肝癌切除手術也是選項。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕肝癌長年位居台灣癌症死因前列，手術切除至今仍是最有機會達到根治的治療方式。高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣表示，肝癌外科治療已進入微創時代，除常規的腹腔鏡微創手術，達文西機器手臂輔助肝癌切除手術也納入選項，為肝癌患者提供更精準、安全的微創治療路徑。

吳柏宣指出，台灣已進入超高齡社會，患者年齡層持續上升，手術風險與術後恢復能力，成為現代肝膽外科必須重視的核心議題；傳統開腹手術雖然有效，但傷口大、恢復期長，對高齡或體能較差的患者而言，往往構成不小的負擔。

吳柏宣說，微創手術的引入，從根本上改變了這個困境。腹腔鏡技術提供放大且清晰的手術視野，大幅縮小手術傷口，而達文西機器手臂系統10倍放大的立體視野，搭配可多向度靈活旋轉的機械手臂，讓外科醫師能在肝臟深部精準操作，兼顧切除完整性與術中安全性，術後恢復時間也顯著縮短。

吳柏宣提醒，B型、C型肝炎帶原者、長期飲酒、脂肪肝及有肝癌家族史者，均屬高風險族群，建議定期接受腹部超音波及胎兒蛋白腫瘤指數追蹤，肝癌早期幾乎沒有症狀，篩檢是唯一能在早期發現的途徑；一旦確診，應儘速尋求肝臟專科醫師評估，把握手術治療的黃金時機。

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