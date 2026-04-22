中風復健新趨勢 認知治療性運動助患者重拾自主能力

認知治療性運動，有效幫助中風患者重建動作功能。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕腦中風每年造成全球數百萬人出現不同程度的功能障礙，其中以上肢功能受損最為常見，大幅降低患者日常生活活動的獨立性。衛福部南投醫院指出，近年神經復健領域逐漸引入一項結合「認知」與「動作」的創新治療模式：「認知治療性運動」（Cognitive Therapeutic Exercise, CTE），為中風復健帶來嶄新契機。

南投醫院表示，認知治療性運動其核心理念在於顛覆「重複動作即等於復健」的傳統觀點，主張動作本身是一種解決問題的學習歷程。治療過程中，治療師透過設計具體的感覺與認知任務，引導患者運用注意力、記憶力及本體感覺，重新分析與組織動作經驗，藉此活化大腦感覺運動皮質，促進神經可塑性與受損神經網路的重組。

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在臨床應用上，認知治療性運動依患者恢復狀況分為三個循序漸進的訓練階段。初級階段著重於抑制異常肌肉張力，協助張力過高或缺乏主動動作能力的患者，透過專注感覺輸入來降低痙攣反應；第二階段則進一步強化動作控制能力，協助患者學習正確用力；最終的第三階段，讓患者能在接近真實生活情境中，自主且精準地完成動作，將訓練成果轉化為實際功能。

南投醫院復健科職能治療師簡秀容指出，認知治療性運動強調高度個別化的治療設計，透過心智與身體的深度整合介入，能協助中風患者在神經損傷後，逐步找回身體的自主控制能力，重拾生活自理的信心與品質。

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