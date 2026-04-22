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健康網》綠花椰菜梗原來是天菜！ 營養師揭3招神級吃法

2026/04/22 12:34

營養師陳珮淳表示，綠花椰菜梗去皮後口感清脆甘甜，涼拌、煮湯與快炒皆適合，提升料理層次與營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，綠花椰菜梗去皮後口感清脆甘甜，涼拌、煮湯與快炒皆適合，提升料理層次與營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃綠花椰菜時，是不是只吃花，把難咬的梗丟掉？營養師陳珮淳指出，去皮後的花椰菜梗不僅富含膳食纖維與維生素C，養顏美容、提升防護力，更具備紮實「咀嚼型」膳食纖維， 促進腸道順暢、穩定血糖波動。他更分享將硬梗變天菜的3招吃法。

陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，綠花椰菜最營養的不是花，粗粗的梗才是低調的營養王，「你丟掉的，可能就是這棵蔬菜 40%的精華 」。不要看它外皮粗糙，削掉皮後，它是營養界的「隱藏版王者」：

●維生素C密度更高

很多人以為柑橘、高麗菜最補C，但花椰菜梗的維生素C含量在某些品種中甚至比花球更密集，想養顏美容、提升防護力，綠花椰菜梗一定要吃。

●紮實的膳食纖維

高麗菜偏水嫩，但花椰菜梗的纖維更紮實，更能促進腸道順暢、穩定血糖波動，也能提供飽足感。

●清甜度爆表

花球有時帶點微苦，但梗內部的肉質像「升級版菜心」，脆、甜、多汁，口感超驚艷。

3種神級吃法秒變天菜

陳珮淳說明，關鍵在於處理方式，只要將外層粗纖維削除，保留內部嫩芯，口感便會明顯改善，從難以入口轉為清爽多汁。他進一步分享民眾，日常吃綠花椰菜梗的3種吃法：

第1種為涼拌吃法：將去皮後的菜梗切成薄片，先以少許鹽抓醃約10分鐘，再沖水後加入蒜末、香油與少量糖＋辣椒，喜歡酸的可以加一點烏醋，口感清脆爽口，適合作為開胃小菜。

第2種為濃湯的隱藏增稠劑：將菜梗切塊與洋蔥、馬鈴薯一同煮熟後打成泥，其天然纖維可讓湯頭變得濃稠滑順，不需額外勾芡，適合想減少精製澱粉攝取者。

第3種為快炒料理：將菜梗切成0.2 公分的「硬幣圓片」形狀的薄片，與花球分開下鍋，建議在花球下鍋約30秒後再加入梗片，使花球吸附醬汁、梗片保留脆度，創造一軟一脆的口感層次。

陳珮淳總結，花椰菜梗並非多餘部位，兼具營養與料理價值，民眾不妨適當處理，別再誤將它當成廚餘，還原它的高級食材魂。

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