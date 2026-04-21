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健康網》小S崩潰自責「如果沒去就好了」！醫揭「自責迴圈」4招破解

2026/04/21 23:57

健康網》小S崩潰自責「如果沒去就好了」！醫揭「自責迴圈」4招破解

小S自責發起「大S最後旅行」：早知聽媽的話。精神科醫師王紹丞指出，家屬要慢慢走出悲傷、不要一直卡在自責裡。（東森綜合台提供）

〔健康頻道／綜合報導〕女星小S（徐熙娣）自從姊姊大S過世後，她停工、休息1年。她在《小姐不熙娣》節目中透露，「只要想到這次旅行是我提議的，就非常自責。」精神科醫師王紹丞指出，S家族走不出來，很多時候不是不夠堅強，而是太在乎。

小S談到那段低潮時刻，真的不想面對這個世界，每天就是一直睡覺，只要醒著就會想起，自己發起那趟家族旅行，「如果當初不要去，是不是就不會發生憾事…」S媽其實已經很明白地安慰她「千萬不能有這種想法」。她們後來靠反覆聊天、反覆提起逝者，來消化思念。

王紹丞指出，從身心科角度看，悲傷裡的自責其實很常見。NHS（英國國家醫療服務體系）的悲傷衛教就提到，喪失後常見的反應包含悲傷、憤怒、罪惡感、自責，甚至反覆出現「如果我當時多做一點就好了」這類想法；這不代表你真的做錯了什麼，而是人在失去之後，大腦會拚命想替這個巨大事件找一個理由、一個可以控制的解釋。他建議，家屬若想慢慢走出悲傷、不要一直卡在自責裡，可以做以下4點：

●把「我很想念」和「都是我的錯」分開來看：
很多人其實不是在承認責任，而是在用自責維持連結：只要我一直想、一直怪自己，好像就還沒有真的失去對方。但王紹丞認為，想念可以保留，自責不必一直留著，「你可以想他、哭他、說他，甚至每天都提到他」。

●允許自己反覆講同一件事：
悲傷不是講一次就會好。很多家屬需要把最後那幾天、那通電話、那個決定，講很多次、很多次，這顆心才會慢慢安靜下來，但這不是鑽牛角尖，而是大腦在重新整理創傷與失落。

●照顧生活功能，比逼自己振作更重要：
英國國家醫療服務體系和美國國家衛生院都建議，悲傷時要盡量維持基本作息、吃飯、睡眠、走路、與信任的人接觸，也盡量不要用酒精或藥物來壓情緒。
所以，王紹丞指出，與其要求自己「趕快正常」，不如先問，「今天有沒有吃一餐？有沒有睡幾小時？有沒有回一則訊息？有沒有出門10分鐘？」在悲傷裡真正的康復，這常常不是突然想通，而是生活慢慢重新「動」起來。

●若自責越來越重，甚至開始吞掉你的生活，請求助：
王紹丞也提醒，若喪失後長期出現很深的自責，甚至一再相信，自己本可阻止死亡，明顯無法恢復日常功能，或愈來愈退縮、憂鬱，就需要考慮專業協助；悲傷諮商能幫助人處理失落、減少自責與罪惡感。

小S走過幽暗的低谷，她說是S媽及女兒、家人把她一點點拉回來，讓自己不再呈現「喪屍」樣，尤其女兒曾說：「妳昨天真的很恐怖」，打醒了她，不能再這樣下去了。

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