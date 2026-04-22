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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》控血壓別亂換鹽吃 專家警：高血鉀找上門 嚴重恐致命

2026/04/22 08:13

營養師邱世昕指出，低鈉鹽即是高鉀鹽，若碰上特定血壓藥，嚴重恐引發致命的高血鉀，提醒服藥別亂換鹽；情境照。（圖取自freepik）

營養師邱世昕指出，低鈉鹽即是高鉀鹽，若碰上特定血壓藥，嚴重恐引發致命的高血鉀，提醒服藥別亂換鹽；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓患者為了健康，常會主動減少鹽分攝取，甚至將家中食鹽改成低鈉鹽。不過，營養師邱世昕分享，1名65歲婦人表示，得知自己有高血壓後，換成吃低鈉鹽，1個多月後，反而常出現頭暈、心跳忽快忽慢，甚至走路時覺得腳軟無力，懷疑是否血壓降太低。他提醒，低鈉鹽即是高鉀鹽，若碰上特定血壓藥，嚴重恐引發致命的高血鉀。

邱世昕於臉書粉專發文指出，為了降血壓而減少鈉的攝取，出發點非常正確。但若正在服用血壓藥，隨便換吃低鈉鹽，絕對是最危險的飲食與藥物衝突地雷之一，反而可能會讓身體陷入危險。

低鈉鹽恐引發高血鉀

對此，邱世昕特別解析以下2大生理與藥理機制：

低鈉鹽的真相是高鉀：市面上的低鈉鹽或美味鹽，之所以能減少鈉含量，是因為它們把氯化鈉替換成了氯化鉀。

血壓藥與鉀離子的致命衝突：臨床上最常用的血壓藥。例如：ACEi血管張力素轉換酶抑制劑、ARB血管張力素受體阻斷劑，或是保鉀型利尿劑，它們潛在副作用就是高血鉀，此時若每天吃進大量低鈉鹽（高鉀鹽），血液中的鉀離子濃度就會飆高，引發高血鉀症。

邱世昕強調，高血鉀絕對不能開玩笑，它會干擾心臟的電氣傳導，導致心跳不規則（心律不整）、胸悶，甚至引發嚴重的肌肉無力與神經麻痺。案例中的婦人覺得腳軟、心悸，可能是身體發出的求救信號。

安心控鹽2方式

邱世昕建議，想要安心控制血壓，最安全的控鹽方式如下：

一般鹽減少用量：如果正在服用血壓藥，請先跟藥師確認，或是使用一般含碘鹽或海鹽。重點在於減少「總用量」，而不是換成低鈉鹽，切記這才是重點。

善用天然辛香料取代鹽：覺得少鹽沒味道，可善用天然的辛香料，煮菜時多放一點蔥、薑、蒜、辣椒、八角等，或是起鍋前擠一點天然檸檬汁、滴兩滴白醋。這些天然風味能大幅刺激味蕾，即使不用放太多鹽，也能覺得飯菜香噴噴。

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