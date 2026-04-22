透視腸道菌》放射線暴露後腸道更脆弱 益生菌轉身變成殺手

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

Akkermansia muciniphila常被稱為「新一代益生菌」，與代謝健康、肥胖改善和腸道屏障強化有關。但科學的真相往往更複雜：在某些情況下，它可能不再是保護者，而是加劇傷害的推手。

研究團隊建立了 急性放射線誘發腸道損傷的小鼠模型，並進行糞菌移植（FMT）與 Akkermansia 補充實驗，檢視腸道菌相的角色。他們特別追蹤放射線後 Akkermansia 的變化，並分析其對腸道屏障、免疫反應與幹細胞的影響。研究發現：在放射線暴露後，小鼠腸道內的 Akkermansia muciniphila 顯著增加。當研究人員額外補充 Akkermansia 時，腸道損傷與死亡率反而上升。機制上，Akkermansia 在放射線後環境中會：過度消耗黏液，導致黏液層變薄，使致病菌更容易黏附與移行。促進發炎型巨噬細胞與發炎性細胞激素的分泌降低腸道上皮幹細胞密度，並抑制杯狀細胞分化。結果是屏障受損 + 再生受阻 → 損傷惡化。

請繼續往下閱讀...

這項研究提醒我們：益生菌的作用取決於環境與宿主狀態。在健康情境下，Akkermansia 可能有助維持屏障；但在放射線損傷後，它對黏液的「食用習慣」就會變成加速屏障破壞的因素。這也解釋了為什麼不同研究對「腸道菌與放射線腸傷害」的結果不一致。

益生菌不是萬能的：不是所有情況下補充都安全或有益，尤其在腸道受損或免疫狀態改變時。

個人化益生菌治療是關鍵：臨床應用需要依照疾病背景精準設計，而非「一顆益生菌解決所有問題」。

飲食纖維與菌群平衡仍是根本：日常中維持腸道多樣性與營養來源，才是最穩定的護腸方式。未來放射線治療相關腸道副作用，可能不能單純依靠 Akkermansia，而需要 替代方法來逆轉菌相失衡，例如：針對特定菌株的菌群重塑策略, 調整黏液代謝的藥物, 或者與其他益生菌 / 後生元的組合療法

這篇研究的最大啟示是：益生菌不是單向度的好或壞，而是依賴環境情境而變化的「雙面角色」。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法