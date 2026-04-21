健康網》開刀前吃對比術後補更重要！ 營養師揭6大補充重點

營養師廖欣儀表示，術前應補足蛋白質與熱量，避免節食影響恢復；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾準備開刀時，認為應該吃清淡、少吃一點，才能有助手術後的恢復。營養師廖欣儀指出，術前若過度節食或只吃蔬果，反而可能讓營養不足，影響傷口癒合與免疫力，甚至增加感染風險。他提醒，應吃足蛋白質、補充維生素C與抗氧化蔬果、攝取好脂肪，並留意維持足夠熱量與水分。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，很多人一想到手術，就開始吃很清淡、甚至吃很少要體控，以為這樣對身體有好處。事實上，這麼做有可能存在風險，因為身體在手術前後都需要營養，術前如果一昧少吃，節食減肥或不吃肉只吃蔬果，可能讓熱量及營養素不足，造成反效果。

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何謂圍手術期？廖欣儀說明，圍手術期指的是「術前天至術後30天」， 包含術前、術中、術後3階段，換言之，從決定要手術起，到術後30天的這段時間，都是圍手術期。很多人以為手術後再來補營養就好，但真正影響恢復速度的，是手術前後的身體狀態。

手術前吃對營養有助復原

他進一步解釋，手術對身體來說是一種壓力事件，會引發發炎反應、增加蛋白質分解、消耗肌肉量，同時免疫系統也需更多資源。若術前營養不足，術後需求卻提高，可能導致傷口癒合變慢、體力下降，甚至感染風險增加而延長住院時間。所以，事前營養準備得越好，術後恢復通常也越順利。

有關營養補充，廖欣儀提供了6項建議：

1.蛋白質要足夠

●用途：修復組織、幫助傷口癒合、維持免疫力

●建議來源：雞蛋、魚、雞肉、豆腐、優格

2.抗氧化食物要有

●用途：減少手術壓力與發炎反應

●建議來源：深綠色蔬菜、莓果、彩色蔬果，每天適量攝取

3.維生素C幫助傷口修復

●用途：促進膠原蛋白形成、幫助傷口修復

●建議來源：芭樂、奇異果、柑橘類、甜椒

4.適量好脂肪

●用途：調節發炎、提供能量

●建議來源：橄欖油、堅果、魚類

5.熱量不能太低

●術前不要節食

●術後要選擇營養密度高、含優質營養素的食物，不要選擇零食蛋糕甜點等，空熱量食物

6.水分要足夠

●用途：影響循環、代謝與傷口癒合

●建議：維持每日每公斤體重30-35cc的水量，幫助代謝正常

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