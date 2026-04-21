自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡藏千種物質 美網紅醫揭8大防護力超養生

2026/04/21 19:10

喝咖啡好處不少，連咖啡渣也對人體有益，美國健康專家柏格醫師表示，但不可貪杯，適量才對身體有利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

喝咖啡好處不少，連咖啡渣也對人體有益，美國健康專家柏格醫師表示，但不可貪杯，適量才對身體有利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡含有超過 1000種複雜的化學物質，美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，咖啡中首推咖啡因，這種少量毒素，反而對人體有益，其他植物化學物質更是讓它身價看漲。「喝咖啡」也成為養生代名詞了。

柏格在YouTube頻道分享喝咖啡好處，但仍不忘告誡大家，一定要適量不可貪杯，每天一杯量就足夠，至於孕婦、心血管疾病患者或對咖啡因敏感者，建議諮詢醫師後再飲用。

咖啡因是神經毒素 不宜過量

他解釋，咖啡中的主要活性成分為咖啡因，屬於甲基黃嘌呤類，在咖啡豆、茶葉、可可豆中都有其成分，而植物分泌咖啡因充其量是為了保護自己。對昆蟲來說，咖啡因是神經毒素，可以讓牠們癱瘓或死亡；對周邊的植物來說，含有咖啡因的落葉可以抑制競爭者的生長。

為何這種「殺蟲劑」對人類反而有益，柏格表示，「劑量決定毒性」。昆蟲體型極小，微量的咖啡因就能致命；但對人類這種大型哺乳類來說，攝取的劑量遠低於毒性門檻，反而變成了一種適度的刺激，對人體降低罹患不少疾病的風險：

●神經退化疾病：
他也引述《Biomolecules》期刊研究，咖啡因可透過阻斷腺苷受體（adenosine receptor），減少疲倦感並提升注意力。研究指出，腺苷是人體中促進睡眠的重要神經調節物質，而咖啡因透過拮抗其作用，達到提神效果。因此，咖啡也被發現與神經保護相關。多項流行病學研究顯示，適量攝取咖啡與降低阿茲海默症與帕金森氏症風險有關。

●肝臟保護：
根據《Purinergic Signalling》期刊研究，咖啡攝取與慢性肝病風險降低相關。咖啡因與多酚可能透過抗發炎與調節腺苷訊號傳導，對肝臟具有保護效果，並可能降低肝纖維化與肝硬化風險。

●抗氧化與抗發炎：
咖啡富含多酚類（如綠原酸），具有抗氧化與抗發炎作用。根據多篇營養學研究，這些成分可減少氧化壓力，進而降低慢性疾病風險，包括心血管疾病與代謝症候群。

●代謝與血糖調控：
研究顯示，咖啡可能影響葡萄糖代謝與胰島素敏感性。部分流行病學研究發現，規律飲用咖啡與第2型糖尿病風險降低相關，但其機轉仍在研究中，可能與多酚與咖啡因共同作用有關。咖啡還能增加胃酸，幫助消化。

●心血管與運動表現：
咖啡因屬中樞神經興奮劑，可提升交感神經活性，增加心輸出量並改善運動表現。運動醫學研究指出，適量咖啡因可延緩疲勞並提升耐力表現。咖啡還可以幫助緩解高山症症狀。

●粒線體功能：
根據《Clinical Nutrition ESPEN》相關研究，咖啡因可能促進粒線體生成（mitochondrial biogenesis），進一步提升細胞能量代謝。不過此機制目前仍屬初步研究，尚待更多人體證據。

●腸道菌相：
咖啡中的多酚與膳食成分可影響腸道微生物群，部分研究指出可能有助於增加有益菌比例，但臨床影響仍需進一步確認。

●腎結石與膽結石：
部分觀察性研究顯示，咖啡攝取與膽結石及腎結石風險降低相關，推測與咖啡促進膽汁分泌與利尿作用有關，但證據仍屬相關性，非直接因果。

●外用咖啡因（皮膚）：
研究顯示，咖啡因外用具有抗氧化與血管收縮效果，可暫時改善水腫與眼袋，並可能促進局部微循環。然而對於痤瘡、掉髮或橘皮組織僅具輔助或暫時效果，無法作為治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中