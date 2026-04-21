健康網》咖啡藏千種物質 美網紅醫揭8大防護力超養生

喝咖啡好處不少，連咖啡渣也對人體有益，美國健康專家柏格醫師表示，但不可貪杯，適量才對身體有利；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡含有超過 1000種複雜的化學物質，美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，咖啡中首推咖啡因，這種少量毒素，反而對人體有益，其他植物化學物質更是讓它身價看漲。「喝咖啡」也成為養生代名詞了。

柏格在YouTube頻道分享喝咖啡好處，但仍不忘告誡大家，一定要適量不可貪杯，每天一杯量就足夠，至於孕婦、心血管疾病患者或對咖啡因敏感者，建議諮詢醫師後再飲用。

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咖啡因是神經毒素 不宜過量

他解釋，咖啡中的主要活性成分為咖啡因，屬於甲基黃嘌呤類，在咖啡豆、茶葉、可可豆中都有其成分，而植物分泌咖啡因充其量是為了保護自己。對昆蟲來說，咖啡因是神經毒素，可以讓牠們癱瘓或死亡；對周邊的植物來說，含有咖啡因的落葉可以抑制競爭者的生長。

為何這種「殺蟲劑」對人類反而有益，柏格表示，「劑量決定毒性」。昆蟲體型極小，微量的咖啡因就能致命；但對人類這種大型哺乳類來說，攝取的劑量遠低於毒性門檻，反而變成了一種適度的刺激，對人體降低罹患不少疾病的風險：

●神經退化疾病：

他也引述《Biomolecules》期刊研究，咖啡因可透過阻斷腺苷受體（adenosine receptor），減少疲倦感並提升注意力。研究指出，腺苷是人體中促進睡眠的重要神經調節物質，而咖啡因透過拮抗其作用，達到提神效果。因此，咖啡也被發現與神經保護相關。多項流行病學研究顯示，適量攝取咖啡與降低阿茲海默症與帕金森氏症風險有關。

●肝臟保護：

根據《Purinergic Signalling》期刊研究，咖啡攝取與慢性肝病風險降低相關。咖啡因與多酚可能透過抗發炎與調節腺苷訊號傳導，對肝臟具有保護效果，並可能降低肝纖維化與肝硬化風險。

●抗氧化與抗發炎：

咖啡富含多酚類（如綠原酸），具有抗氧化與抗發炎作用。根據多篇營養學研究，這些成分可減少氧化壓力，進而降低慢性疾病風險，包括心血管疾病與代謝症候群。

●代謝與血糖調控：

研究顯示，咖啡可能影響葡萄糖代謝與胰島素敏感性。部分流行病學研究發現，規律飲用咖啡與第2型糖尿病風險降低相關，但其機轉仍在研究中，可能與多酚與咖啡因共同作用有關。咖啡還能增加胃酸，幫助消化。

●心血管與運動表現：

咖啡因屬中樞神經興奮劑，可提升交感神經活性，增加心輸出量並改善運動表現。運動醫學研究指出，適量咖啡因可延緩疲勞並提升耐力表現。咖啡還可以幫助緩解高山症症狀。

●粒線體功能：

根據《Clinical Nutrition ESPEN》相關研究，咖啡因可能促進粒線體生成（mitochondrial biogenesis），進一步提升細胞能量代謝。不過此機制目前仍屬初步研究，尚待更多人體證據。

●腸道菌相：

咖啡中的多酚與膳食成分可影響腸道微生物群，部分研究指出可能有助於增加有益菌比例，但臨床影響仍需進一步確認。

●腎結石與膽結石：

部分觀察性研究顯示，咖啡攝取與膽結石及腎結石風險降低相關，推測與咖啡促進膽汁分泌與利尿作用有關，但證據仍屬相關性，非直接因果。

●外用咖啡因（皮膚）：

研究顯示，咖啡因外用具有抗氧化與血管收縮效果，可暫時改善水腫與眼袋，並可能促進局部微循環。然而對於痤瘡、掉髮或橘皮組織僅具輔助或暫時效果，無法作為治療。

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