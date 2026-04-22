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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天天喝精力湯養生 竟變手腳冰冷體力差 專家揭真相

2026/04/22 06:23

營養師邱世昕說，精力湯是許多人最容易踩到的早餐地雷，因為攝取蔬果雖是好事，但若每天當作唯一的一餐，身體恐會越喝越沒氣力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師邱世昕說，精力湯是許多人最容易踩到的早餐地雷，因為攝取蔬果雖是好事，但若每天當作唯一的一餐，身體恐會越喝越沒氣力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕精力湯是現代人追求健康的早餐選項之一，希望藉由補充蔬果養生排毒。營養師邱世昕分享，1名60歲婦女半年來每天都喝一大杯由生菜搭配蘋果、鳳梨打成的精力湯當早餐，近來卻覺得容易疲累、手腳經常冷冰冰，連爬樓梯都覺得腿部沒力氣，懷疑是否喝錯。他提醒，多吃蔬果是好事，但若只喝精力湯，沒有搭配好的蛋白質與油脂平衡，氣力自然越來越差，也會造成身體較寒。

精力湯缺乏蛋白質、油脂

邱世昕於臉書粉專發文表示，精力湯是許多重視健康的長輩們，最容易不小心踩到的早餐地雷。因為攝取蔬菜水果雖是好事，但若每天把它當作唯一的一餐，身體反而會發出抗議，主要原因包括以下2大項：

缺乏蛋白質：精力湯裡滿滿都是纖維和維生素，但幾乎沒有蛋白質。早上是身體吸收營養的黃金時間，如果只提供蔬菜跟水果，身體沒有建材可以修復，就會轉而去分解好不容易存下來的肌肉。肌肉一變少，成了犧牲品，力氣當然就越來越差。

食物產熱效應不足：手腳之所以會冰冷，是因蛋白質在消化時，會產生很高的食物產熱效應，幫身體製造溫暖。加上生菜屬於比較生冷、高鉀的食物，如果沒有搭配好的蛋白質和油脂來平衡，腸胃敏感的人就很容易覺得胃寒，甚至常拉肚子。

改良版溫暖綠拿鐵這樣喝

邱世昕說，精力湯不是不能喝，但建議稍微換個方式，改喝「改良版溫暖綠拿鐵」，可讓身體更舒服地吸收：

第一招先汆燙去寒：這樣做可保護腸胃，如果本身腸胃比較弱，建議把蔬菜，如菠菜、小松菜等，稍微用滾水汆燙30秒再打精力湯，可減少對腸胃的刺激，也能降低生冷感，喝起來更溫和。

第二招加入優質蛋白質：這點最重要，在打精力湯時，加入一杯無糖豆漿、一匙無調味乳清蛋白，或者是在喝精力湯的同時，配一顆水煮蛋。有了蛋白質的加入，這杯飲品才算完整，不僅有助保住肌肉，還能讓身體暖呼呼。

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